trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:05
trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тебе Нидерланды давно предлагали
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сдача имхо в 21м анриал.
Иностранцы покупают т.к. цена за недвигу с подобными характеристиками у них в разы больше.
Цены-акуеть…
Сегодня проезжал обратил внимание на долгострое Лико на Максимовича/Вильямса после нескольких лет простоя началось движение, наверное спешат обилетить космонавтов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:23
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:36
Авалю ничего не будет, т.к. это "большой европеец"
Эксиму ничего не будет, т.к. это гос.
А вот если наёмные менеджеры (ставленники керманычей - в госах) выдают невозвратные кредиты, или кредитуют всякие "солнечные станции в Крыму", "вышки Бойка" и т.п. - их за это нужно привлекать.
Так что никто ничего не забирает, банки работают. Максимум - назначат других топов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:39
а шо будет с траншами мвф?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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