Додано: Суб 16 лис, 2019 20:36

Авалю ничего не будет, т.к. это "большой европеец"

Эксиму ничего не будет, т.к. это гос.

А вот если наёмные менеджеры (ставленники керманычей - в госах) выдают невозвратные кредиты, или кредитуют всякие "солнечные станции в Крыму", "вышки Бойка" и т.п. - их за это нужно привлекать.



Так что никто ничего не забирает, банки работают. Максимум - назначат других топов

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин