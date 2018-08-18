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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:05

trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kivin написав:Макс, можно вопрос.
Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете
Авто жене обновили.
Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?

Следующая цель: эмиграция.
Тебе Нидерланды давно предлагали

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Так, заезжал в вайт лайнс на кофе. Сдача в конце 21го года, в чем сомневаюсь. На парк однушек нет, нет в проекте. Покупают иностранцы, что для меня непонятно.
17 - 1800уе
6 - 1550уе
Над шестым поржал, то есть 1550 уе и возможность получить стену как на кпи.))В отделе продаж настолько никого, что я искал манагеров. Торовый центр обещают на 33 тысчи квадратом, что довольно таки большой. Киношка на 7-8 залов.

Сдача имхо в 21м анриал.
Иностранцы покупают т.к. цена за недвигу с подобными характеристиками у них в разы больше.
Цены-акуеть…

Сегодня проезжал обратил внимание на долгострое Лико на Максимовича/Вильямса после нескольких лет простоя началось движение, наверное спешат обилетить космонавтов :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:23

из рубрики "новости с космодрома":

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:36

Авалю ничего не будет, т.к. это "большой европеец"
Эксиму ничего не будет, т.к. это гос.
А вот если наёмные менеджеры (ставленники керманычей - в госах) выдают невозвратные кредиты, или кредитуют всякие "солнечные станции в Крыму", "вышки Бойка" и т.п. - их за это нужно привлекать.

Так что никто ничего не забирает, банки работают. Максимум - назначат других топов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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