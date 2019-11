Додано: Суб 16 лис, 2019 20:05

trololo

ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар

зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма

мозгов шо у ракушки

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.