Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kivin написав:Макс, можно вопрос. Я так понимаю цель достигнута: куплена большая квартира в тетрисе с паркингами, скоро ремонт сделаете Авто жене обновили. Что дальше делать будете? Какая следующая цель? Или все? Гонка окончена?
hume написав:Так, заезжал в вайт лайнс на кофе. Сдача в конце 21го года, в чем сомневаюсь. На парк однушек нет, нет в проекте. Покупают иностранцы, что для меня непонятно. 17 - 1800уе 6 - 1550уе Над шестым поржал, то есть 1550 уе и возможность получить стену как на кпи.))В отделе продаж настолько никого, что я искал манагеров. Торовый центр обещают на 33 тысчи квадратом, что довольно таки большой. Киношка на 7-8 залов.
Сдача имхо в 21м анриал. Иностранцы покупают т.к. цена за недвигу с подобными характеристиками у них в разы больше. Цены-акуеть…
Сегодня проезжал обратил внимание на долгострое Лико на Максимовича/Вильямса после нескольких лет простоя началось движение, наверное спешат обилетить космонавтов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Авалю ничего не будет, т.к. это "большой европеец" Эксиму ничего не будет, т.к. это гос. А вот если наёмные менеджеры (ставленники керманычей - в госах) выдают невозвратные кредиты, или кредитуют всякие "солнечные станции в Крыму", "вышки Бойка" и т.п. - их за это нужно привлекать.
Так что никто ничего не забирает, банки работают. Максимум - назначат других топов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Авалю ничего не будет, т.к. это "большой европеец" Эксиму ничего не будет, т.к. это гос. А вот если наёмные менеджеры (ставленники керманычей - в госах) выдают невозвратные кредиты, или кредитуют всякие "солнечные станции в Крыму", "вышки Бойка" и т.п. - их за это нужно привлекать.
Так что никто ничего не забирает, банки работают. Максимум - назначат других топов
а шо будет с траншами мвф? вернее шо будет без них? про зарубежные инвестиции вообще молчу чем вы блин думаете? соплом? выхлопными трубами?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вкладчик1234 написав:Авалю ничего не будет, т.к. это "большой европеец" Эксиму ничего не будет, т.к. это гос. А вот если наёмные менеджеры (ставленники керманычей - в госах) выдают невозвратные кредиты, или кредитуют всякие "солнечные станции в Крыму", "вышки Бойка" и т.п. - их за это нужно привлекать.
Так что никто ничего не забирает, банки работают. Максимум - назначат других топов
а шо будет с траншами мвф? вернее шо будет без них? чем вы блин думаете?
так в сериале Слуга народа в последней серии мы послали МВФ и был хеппи энд.
МВФ на самом деле только вредит своими траншами. Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу. Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Пойми, РАКЕТУ уже не остановить!
Председателей банков нужно сажать - они ворье, и ставить новых, которые запустят массовую ипотеку. Это будет уже в 2020, запомните этот твит.
investorkiev написав:так в сериале Слуга народа в последней серии мы послали МВФ и был хеппи энд.
МВФ на самом деле только вредит своими траншами. Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу. Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Пойми, РАКЕТУ уже не остановить!
Председателей банков нужно сажать - они ворье, и ставить новых, которые запустят массовую ипотеку. Это будет уже в 2020, запомните этот твит.
я вот не пойму - ты щас прикалываешься, или серьезно? "пойми"? тебе сравнить под какой процент мы продаем овгз и под какой нам дает бабло мвф? какой нормальный инвестор полезет в страну где творится правовой беспредел? и откуда взять длинную гривну под ипотеку? ты там с уней шоль синячишь, или как всегда спидами с утра закинулась и тебя штырит круглосуточно?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
investorkiev написав:Макс, так я не понял(а), вы столько гнали на ПОХ, что это бетонные джунгли, там невозможно находиться, это АД, бетонные террористы изуродовали город, ябтамнекупил, и тут внезапно поехали попользоваться инфраструктурой этого самого ПОХа? как это вообще называется???
Я пытался этому врачу замену найти. Все-таки 800 грн. за прием это дорого. Но все нормальные уже уехали в Польшу.
вот я считаю, что если ругаешь ПОХ - то не имеешь права пользоваться его благами. Это все равно что в вышиванке ходить, а потом в ДНР поехать лечиться. Ну не правильно. Так изголяться над ПОХом, над арендаторами, которые снимают там задорого квартиры, потому что они хотят в пешей доступности иметь все блага цивилизации - от больниц до ресторанов и детских кружков. Люди осознанно выбрали этот насыщенный уголок Киева с его самобытным урбанистическим пейзажем, не смотря на насмешки и оскорбления от форумчан, и тут такие камингауты.
Ну я в шоке, вобщем.
Да ладно. Прививку я ездил делать. От желтой лихорадки. В Добробуте вакцины нет, а в Евролаб я по идеологическим соображениям идти не хочу. Утаили они правду от народа Украины, сволочи.
investorkiev написав:так в сериале Слуга народа в последней серии мы послали МВФ и был хеппи энд.
МВФ на самом деле только вредит своими траншами. Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу. Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Пойми, РАКЕТУ уже не остановить!
Председателей банков нужно сажать - они ворье, и ставить новых, которые запустят массовую ипотеку. Это будет уже в 2020, запомните этот твит.
я вот не пойму - ты щас прикалываешься, или серьезно?
нет ни одной страны, которой транши МВФ принесли успех.