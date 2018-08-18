вопросов больше не имею
удачи в космосе
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:50
вопросов больше не имею
удачи в космосе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:54
Нет ни одной страны, которой ТОЛЬКО транши МВФ принесли бы успех. Зато есть много примеров стран, которые отлично обходятся без МВФ. Сомали, Венесуэла, Северная Корея, Куба.
Только благодаря работе с МВФ и их максимально жесткой позиции, в этом гребанном болоте что-то зашевелилось. Нырнем в трусы к России - похороним свое будущее и станем, в конце концов, федеральным округом на окраине империи.
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:56
Хватит нагнетать.
МВФ как раз и требует возвращать украденные по мутным схемам деньги. И задержание связанных с этими схемами банкиров - один из шагов.
Даже отстранение банкиров с "небезупречной репутацией" - это уже позитив, и для МВФ тоже
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 16 лис, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 лис, 2019 20:57
"макс, ПОЙМИ"(с)
зы: там шо горохом об стену, я жалею шо на этот троллинг велся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:01
в курсе шо писарук в мвф работал до аваля?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:03
И это делает его святее Папы Римского?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:05
Ну так какая разница где он работал, если украл у народа Украины минимум миллиард?
Вор должен сидеть в тюрьме (с)
Я приветствую начало посадок банды воров, которая обворовала всю страну, завалила полбанковской системы, обвалило гривну в 3 раза.
Мы только сейчас, при Зе, начали выходить из этой же.
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:06
это делает слова о "банкирах с небезупречной репутацией" фейспалмом
хотя кому блин я это объясняю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:07
А вообще - соглашусь с мнением из интернета, что это "Бенины проделки".
Бьют по каким-то подзабытым и неоднозначным целям, при этом не трогают самого Беню, Рыжего, и других персонажей.
Т.е. создаётся много шума, и впечатление балагана и беспорядка, который скорее всего не закончится ничем. Как раз к приезду МВФ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:07
Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.
Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.
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