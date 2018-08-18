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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:50

  investorkiev написав:нет ни одной страны, которой транши МВФ принесли успех.


вопросов больше не имею :mrgreen:
удачи в космосе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:54

  investorkiev написав:нет ни одной страны, которой транши МВФ принесли успех.

Нет ни одной страны, которой ТОЛЬКО транши МВФ принесли бы успех. Зато есть много примеров стран, которые отлично обходятся без МВФ. Сомали, Венесуэла, Северная Корея, Куба.
Только благодаря работе с МВФ и их максимально жесткой позиции, в этом гребанном болоте что-то зашевелилось. Нырнем в трусы к России - похороним свое будущее и станем, в конце концов, федеральным округом на окраине империи.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:56

  kingkongovets написав:а шо будет с траншами мвф?
вернее шо будет без них? про зарубежные инвестиции вообще молчу
чем вы блин думаете? соплом? выхлопными трубами?

Хватит нагнетать.
МВФ как раз и требует возвращать украденные по мутным схемам деньги. И задержание связанных с этими схемами банкиров - один из шагов.

Даже отстранение банкиров с "небезупречной репутацией" - это уже позитив, и для МВФ тоже
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 16 лис, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 20:57

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:нет ни одной страны, которой транши МВФ принесли успех.

Нет ни одной страны, которой ТОЛЬКО транши МВФ принесли бы успех. Зато есть много примеров стран, которые отлично обходятся без МВФ. Сомали, Венесуэла, Северная Корея, Куба.
Только благодаря работе с МВФ и их максимально жесткой позиции, в этом гребанном болоте что-то зашевелилось. Нырнем в трусы к России - похороним свое будущее и станем, в конце концов, федеральным округом на окраине империи.


  investorkiev написав:так в сериале Слуга народа в последней серии мы послали МВФ и был хеппи энд.


"макс, ПОЙМИ"(с)

зы: там шо горохом об стену, я жалею шо на этот троллинг велся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:01

  Вкладчик1234 написав:Даже отстранение банкиров с "небезупречной репутацией" - это уже позитив, и для МВФ тоже


в курсе шо писарук в мвф работал до аваля?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:03

  kingkongovets написав:
  Вкладчик1234 написав:Даже отстранение банкиров с "небезупречной репутацией" - это уже позитив, и для МВФ тоже


в курсе шо писарук в мвф работал до аваля?

И это делает его святее Папы Римского?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:05

  kingkongovets написав:
  Вкладчик1234 написав:Даже отстранение банкиров с "небезупречной репутацией" - это уже позитив, и для МВФ тоже


в курсе шо писарук в мвф работал до аваля?


Ну так какая разница где он работал, если украл у народа Украины минимум миллиард?
Вор должен сидеть в тюрьме (с)

Я приветствую начало посадок банды воров, которая обворовала всю страну, завалила полбанковской системы, обвалило гривну в 3 раза.

Мы только сейчас, при Зе, начали выходить из этой же.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:06

  Вкладчик1234 написав:
  kingkongovets написав:
  Вкладчик1234 написав:Даже отстранение банкиров с "небезупречной репутацией" - это уже позитив, и для МВФ тоже


в курсе шо писарук в мвф работал до аваля?

И это делает его святее Папы Римского?


это делает слова о "банкирах с небезупречной репутацией" фейспалмом
хотя кому блин я это объясняю...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:07

А вообще - соглашусь с мнением из интернета, что это "Бенины проделки".
Бьют по каким-то подзабытым и неоднозначным целям, при этом не трогают самого Беню, Рыжего, и других персонажей.
Т.е. создаётся много шума, и впечатление балагана и беспорядка, который скорее всего не закончится ничем. Как раз к приезду МВФ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:07

  investorkiev написав: Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.
Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.

Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.
Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.
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