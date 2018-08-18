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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 21:09
Ну так чувак держался-держался, потом попал в НБУ замом алкоголички Леры, она ему и говорит: давай дерибанить, твои 20%. Он посчитал, что на зарплате этого за 10000 лет не заработаешь, и подписал.
Лера похитрее, поэтому вовремя спетляла с добычей из страны, все как ты говорил, а Писарук думал что у него индульгенция.
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investorkiev
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:10
airmax78 написав: investorkiev написав:
Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.
Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.
Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.
врете вы все макс эрнастыч, не было такого в сериале "слуга народа", а значит и в реале не будет
мат и шах(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:12
Максик, а как же ты с Укргазбанк недосмотрел то?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:15
kingkongovets написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.
Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.
Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.
врете вы все макс эрнастыч, не было такого в сериале "слуга народа", а значит и в реале не будет
мат и шах(с)
Я же сериал не смотрел. Верю Трибеке, что послали нах МВФ в конце и наступил хеппи енд.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:16
Оранжевый-хит сезона написав:
Максик, а как же ты с Укргазбанк недосмотрел то?
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кстати в Укргазбанке как мне друзья-финансисты сказали, председателя тоже посадить должны, в банке вроде как уже были обыски, может кто знает подробности?
А председатель Ощада уже 3 месяца на работу не ходит, хз, может уже тоже спетлял с добычей, по заветам Конговца.
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investorkiev
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:18
airmax78 написав:
Я же сериал не смотрел. Верю Трибеке, что послали нах МВФ в конце и наступил хеппи енд.
так и я не смотрел, зато вижу шо пока в реале происходит все как раз наоборот - мвф нас послал нах, а не мы его
уж не знаю, к чему бы это?
к ракете наверное
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 16 лис, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:18
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Если идет передел госбанков, то очень скоро увидим атаку на Пышного.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 16 лис, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:20
airmax78 написав:
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
а в свете последних высеров колымы вы не хотите эти все события рассмотреть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:21
airmax78 написав:
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:22
kingkongovets написав: airmax78 написав:
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
а в свете последних высеров колымы вы не хотите эти все события рассмотреть?
Конговец, я не пойму - ты против власти украинской что-ли??
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