RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2356235723582359>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну так чувак держался-держался, потом попал в НБУ замом алкоголички Леры, она ему и говорит: давай дерибанить, твои 20%. Он посчитал, что на зарплате этого за 10000 лет не заработаешь, и подписал.

Лера похитрее, поэтому вовремя спетляла с добычей из страны, все как ты говорил, а Писарук думал что у него индульгенция.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:10

  airmax78 написав:
  investorkiev написав: Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.
Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.

Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.
Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.


врете вы все макс эрнастыч, не было такого в сериале "слуга народа", а значит и в реале не будет
мат и шах(с)
:mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7389
З нами з: 05.06.16
Подякував: 615 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Максик, а как же ты с Укргазбанк недосмотрел то?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20483
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:15

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав: Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.
Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.

Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.
Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.


врете вы все макс эрнастыч, не было такого в сериале "слуга народа", а значит и в реале не будет
мат и шах(с)
:mrgreen:

Я же сериал не смотрел. Верю Трибеке, что послали нах МВФ в конце и наступил хеппи енд.
airmax78
 
Повідомлень: 32550
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:16

  Оранжевый-хит сезона написав:Максик, а как же ты с Укргазбанк недосмотрел то?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
кстати в Укргазбанке как мне друзья-финансисты сказали, председателя тоже посадить должны, в банке вроде как уже были обыски, может кто знает подробности?

А председатель Ощада уже 3 месяца на работу не ходит, хз, может уже тоже спетлял с добычей, по заветам Конговца.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:18

  airmax78 написав:Я же сериал не смотрел. Верю Трибеке, что послали нах МВФ в конце и наступил хеппи енд.


так и я не смотрел, зато вижу шо пока в реале происходит все как раз наоборот - мвф нас послал нах, а не мы его
уж не знаю, к чему бы это?
к ракете наверное
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7389
З нами з: 05.06.16
Подякував: 615 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Если идет передел госбанков, то очень скоро увидим атаку на Пышного.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 лис, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 32550
З нами з: 25.10.12
Подякував: 833 раз.
Подякували: 3758 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:20

  airmax78 написав:То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".


а в свете последних высеров колымы вы не хотите эти все события рассмотреть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7389
З нами з: 05.06.16
Подякував: 615 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:21

  airmax78 написав:То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".


Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:22

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".


а в свете последних высеров колымы вы не хотите эти все события рассмотреть?


Конговец, я не пойму - ты против власти украинской что-ли??
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.03.19
Подякував: 67 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2356235723582359>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex 85, Клаус, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1699, 1700, 1701
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17009 2683859
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 22:16
Клаус
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8771
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185143
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.