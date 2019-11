Додано: Суб 16 лис, 2019 21:10

airmax78 написав: investorkiev написав: Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.

Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.

Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.

Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.



врете вы все макс эрнастыч, не было такого в сериале "слуга народа", а значит и в реале не будет

мат и шах(с)

