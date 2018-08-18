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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:23
airmax78 написав: investorkiev написав:
Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.
Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.
Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.
Китайцы как раз много чем интересуются.
Пример - Беларусь.
И как они пробуют заякориться и оттестить руссиан, или даже вытеснить (в т.ч. с их восточных территорий), и тягаться за лидерство с США, вотчиной которых сейчас является Украина, пока
Если бы китайцам разрешили разместить свою военную базу в Крыму - то и духу руссиан там бы не было.
Но Омерека не разрешила, и Украина покорно послушала хозяев.
Но получилось так, что США и сами не заякорились в Крыму, и китайцам не дали. Вот руссиане и подобрали на тот момент фактически "бесхозный" полуостров, т.к. все "якобы интересанты", в т.ч. Украина, молча наблюдали за оккупацией.
Любые попытки китайцев заякориться в Украине блокируются не столько "путеным", сколько США. И тут США преследуют только свои интересы, а на последствия в других странах, в т.ч. Украине - им как-то очень "параллельно"
Вот и думайте, у кого больше интерес к Украине - у США, путена, или китайцев. И кто с кем борется
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Суб 16 лис, 2019 21:32, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:24
investorkiev написав: airmax78 написав:
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:36
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.
Макс, ты бредишь. Лера независима в Пети?
Это даже звучит смешно. Это два подельника, которые нанесли стране непоправимый финансовый ущерб. Не факт что вообще оклемаемся.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:38
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.
Смешно Максик, я Пороха знаю с 2005 года. Там независимость не предусмотрено в принципе.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:43
Еду по ПОХу... Голивуд, лимузины ездят, полиция кого то мордой в асфальт ложит... Жизнь бьёт ключом, не то что пенсионерский Тетрис
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:44
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.
Макс, ты бредишь. Лера независима в Пети?
Это даже звучит смешно. Это два подельника, которые нанесли стране непоправимый финансовый ущерб. Не факт что вообще оклемаемся.
Вы ретранслируете Дубинского. В реальности, этот невероятный приток денег нерезов в ОВГЗ - он стал возможен только благодаря тому, что они увидели реального независимого регулятора, эффективно выполняющего свои функции на протяжении последних 3х лет. Благодаря сбалансированному и своевременно принимаемому в последние 3 года бюджету. Короче, они видят реальные улучшения, они видят в финансовом секторе то, что привыкли видеть в цивилизованных странах и при этом привлекательную доходность.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:58
Макс, инвесторы ломанулись в Овгз четко после победы Зе и после уходы Леры-«занесите два». За 5 лет шоколадного вора сюда заходили копейки
Востаннє редагувалось investorkiev
в Суб 16 лис, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:59
Оранжевый-хит сезона написав:
Еду по ПОХу... Голивуд, лимузины ездят, полиция кого то мордой в асфальт ложит... Жизнь бьёт ключом, не то что пенсионерский Тетрис
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Вобщем, и меня судьба занесла сегодня на ПОХ, вот уж не ожидала, но я тут. ПОХ - центр деловой и культурной жизни. Сама в шоке
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Додано: Суб 16 лис, 2019 22:05
оффтоп канешна, но касательно овгз то сдается мне как минимум предпоследний и последний заход так это ивк решил прикурить еще процентов 20-25 к выведенному из привета. все имхо
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Додано: Суб 16 лис, 2019 22:08
Почитайте, чем занимался председатель Укрэксима, которого Конговец так защищает:
на официальном сайте СБУ появилось сообщение, что задержание происходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
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