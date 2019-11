Додано: Суб 16 лис, 2019 21:18

airmax78 написав: Я же сериал не смотрел. Верю Трибеке, что послали нах МВФ в конце и наступил хеппи енд. Я же сериал не смотрел. Верю Трибеке, что послали нах МВФ в конце и наступил хеппи енд.



так и я не смотрел, зато вижу шо пока в реале происходит все как раз наоборот - мвф нас послал нах, а не мы его

уж не знаю, к чему бы это?

