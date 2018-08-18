Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу. Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс. Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.
врете вы все макс эрнастыч, не было такого в сериале "слуга народа", а значит и в реале не будет мат и шах(с)
Я же сериал не смотрел. Верю Трибеке, что послали нах МВФ в конце и наступил хеппи енд.
То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости". Если идет передел госбанков, то очень скоро увидим атаку на Пышного.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 лис, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
а в свете последних высеров колымы вы не хотите эти все события рассмотреть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
airmax78 написав:То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
а в свете последних высеров колымы вы не хотите эти все события рассмотреть?
Конговец, я не пойму - ты против власти украинской что-ли??
investorkiev написав: Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу. Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.
Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс. Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.
Китайцы как раз много чем интересуются. Пример - Беларусь. И как они пробуют заякориться и оттестить руссиан, или даже вытеснить (в т.ч. с их восточных территорий), и тягаться за лидерство с США, вотчиной которых сейчас является Украина, пока
Если бы китайцам разрешили разместить свою военную базу в Крыму - то и духу руссиан там бы не было. Но Омерека не разрешила, и Украина покорно послушала хозяев. Но получилось так, что США и сами не заякорились в Крыму, и китайцам не дали. Вот руссиане и подобрали на тот момент фактически "бесхозный" полуостров, т.к. все "якобы интересанты", в т.ч. Украина, молча наблюдали за оккупацией.
Любые попытки китайцев заякориться в Украине блокируются не столько "путеным", сколько США. И тут США преследуют только свои интересы, а на последствия в других странах, в т.ч. Украине - им как-то очень "параллельно"
Вот и думайте, у кого больше интерес к Украине - у США, путена, или китайцев. И кто с кем борется
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 16 лис, 2019 21:32, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
airmax78 написав:То что сейчас происходит, в лучшем случае может быть сведением счетов и переделом госбанков. В худшем - попыткой придушить независимость НБУ и сделать из него послушный инструмент в руках "монобильшости".
Макс, еще скажи что при Пете НБУ был независимый. Ну не смеши людей, ейбогу
Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.