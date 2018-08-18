Додано: Суб 16 лис, 2019 21:23

airmax78 написав: investorkiev написав: Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.

Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.

Да и не так уж сильно они нужны - вон 4 ярда ОВГЗ зашли как дети в школу.Зарубежные инвестиции зайдут под землю и все что с этим связанное. Вон Бахматюк в интервью говорил про 10 млрд дол от Кетайцев.

Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.

Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут. Так нерезы гребут наши бонды только по одной причине: потому что уверены, что сотрудничество с МВФ будет продолжено. Стоит сейчас Зе пойти по сценарию одноименного с партией сериала, и вы увидите что начнется на рынке ОВГЗ и куда полетит курс.Альтернатива - ХЛО. Китайцы нам них не верят уже давно. И т.к. они с нами не граничат и военной силой принудить к выполнению обязательств не смогут - xep они нам что дадут.

Китайцы как раз много чем интересуются.Пример - Беларусь.И как они пробуют заякориться и оттестить руссиан, или даже вытеснить (в т.ч. с их восточных территорий), и тягаться за лидерство с США, вотчиной которых сейчас является Украина, покаЕсли бы китайцам разрешили разместить свою военную базу в Крыму - то и духу руссиан там бы не было.Но Омерека не разрешила, и Украина покорно послушала хозяев.Но получилось так, что США и сами не заякорились в Крыму, и китайцам не дали. Вот руссиане и подобрали на тот момент фактически "бесхозный" полуостров, т.к. все "якобы интересанты", в т.ч. Украина, молча наблюдали за оккупацией.Любые попытки китайцев заякориться в Украине блокируются не столько "путеным", сколько США. И тут США преследуют только свои интересы, а на последствия в других странах, в т.ч. Украине - им как-то очень "параллельно"Вот и думайте, у кого больше интерес к Украине - у США, путена, или китайцев. И кто с кем борется