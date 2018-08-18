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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2356235723582359>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как тебе Максик https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/16/7232184/

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скоро и Лагуна посадят

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется мне что ближайшие две недели улетит куча людей из Украины, и никто уже против рынка земли протестовать не будет

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:04

Можно по разному относится к Бахматюку, просто приведу цитату.

Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" в интервью "Стране", что поддерживает снятие моратория на продажу земли и предположил, какой будет цена в начале становления рынка и кто будет основным покупателем.

"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.

Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.

"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать...Я думаю, что по первому году будет не больше 10-15%. Вообще, по нашей статистике, 65% тех, кто нам сдает в аренду землю - это люди, которые живут в городе или вообще за границей. 35% - те, кто живут в селе. У тех, кто живет в городе, сильнее мотив продавать. У того, кто в селе - меньше. Но в первую очередь начнут продавать самые бедные. Остальные будут ждать хорошую цену.

На начальном этапе его компания планировала выкупить примерно 100 000 гектар земли - пятую часть их земельного банка.


После продажи земли тех кто живет за границей, их уже ничто не будет держать в Украине.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется мне что ближайшие две недели улетит куча людей из Украины, и никто уже против рынка земли протестовать не будет

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Можно по разному относится к Бахматюку, просто приведу цитату.

Олег Бахматюк, бывший владелец обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" в интервью "Стране", что поддерживает снятие моратория на продажу земли и предположил, какой будет цена в начале становления рынка и кто будет основным покупателем.

"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.

Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.

"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать...Я думаю, что по первому году будет не больше 10-15%. Вообще, по нашей статистике, 65% тех, кто нам сдает в аренду землю - это люди, которые живут в городе или вообще за границей. 35% - те, кто живут в селе. У тех, кто живет в городе, сильнее мотив продавать. У того, кто в селе - меньше. Но в первую очередь начнут продавать самые бедные. Остальные будут ждать хорошую цену.

На начальном этапе его компания планировала выкупить примерно 100 000 гектар земли - пятую часть их земельного банка.


После продажи земли тех кто живет за границей, их уже ничто не будет держать в Украине.
Их и сейчас ничего не держит, потому что 4000 гривен в год это не то что держит.

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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что то мне подсказывает что Коломойский напрягся... Ждём его понос в эфире 1+1

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Кажется мне что ближайшие две недели улетит куча людей из Украины, и никто уже против рынка земли протестовать не будет

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Да сколько ж можно за наш счет развивать ЛРЖН (лондонский рынок жилой недвижимости)???
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:09

Оранжевый-хит сезона
После продажи земли им будет немного проще якорится на новом месте. Да сумма не большая для Польши, но это лучше чем ничего.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.

Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.


Вот что нужно у Бахматюка читать, вот откуда деньги у селян на единички на ПОХе. Слушайте крупнейшего латифундиста-лендлорда страны!
investorkiev
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