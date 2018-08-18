Я за сегодня потратил в 2 раза большеzzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона
После продажи земли им будет немного проще якорится на новом месте. Да сумма не большая для Польши, но это лучше чем ничего.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я за сегодня потратил в 2 раза больше
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:49
"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать.."
Само собой все сбросятся, чтобы забросить десант в сам КИЕВ, купить вскладчину хрущ в ипенях А потом, когда десантник освоит врозеточные дела, и "семья" подтянется
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