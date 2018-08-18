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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:11
zzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона
После продажи земли им будет немного проще якорится на новом месте. Да сумма не большая для Польши, но это лучше чем ничего.
Я за сегодня потратил в 2 раза больше
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:49
investorkiev написав:
"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.
Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.
Вот что нужно у Бахматюка читать, вот откуда деньги у селян на единички на ПОХе. Слушайте крупнейшего латифундиста-лендлорда страны!
"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать.."
Само собой все сбросятся, чтобы забросить десант в сам КИЕВ, купить вскладчину хрущ в ипенях
А потом, когда десантник освоит врозеточные дела, и "семья" подтянется
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vano80
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
vano80 написав: investorkiev написав:
"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.
Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.
Вот что нужно у Бахматюка читать, вот откуда деньги у селян на единички на ПОХе. Слушайте крупнейшего латифундиста-лендлорда страны!
"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать.."
Само собой все сбросятся, чтобы забросить десант в сам КИЕВ, купить вскладчину хрущ в ипенях
А потом, когда десантник освоит врозеточные дела, и "семья" подтянется
Нет хозяин бара в селе купит ребенку квартиру, и местный риэлтор, и председатель сельсовета и районный нотариус. Короче каждое село даст и 3-4 квартиры. Дальше считай.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Скоро и Лагуна посадят
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Никто никого не посадит, это спектакль. Наоборот, сами ждите гостей из налоговой. Если вы не из слуги народа, конечно. Им можно зп в конвертах, а у вас спросят за каждую копейку и 10% заставят откашлять бене с нажитого может еще в 90-х родителями бабла... Еще и рассказать, где деньги лежат, чтоб вернуться за остальным.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:11
Бахматый вор лучше б рассказал, какую он аренду платит. 2 копейки за га, наверное, как и у остальных.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:14
airmax78 написав:
Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.
Не смешите. Независимостью там не пахнет что у нас, что у них. Независимость у вас будет, если купите физическое серебро.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:18
Рынок земли даст Киеву 70 000 квартир
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:25
Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:29
airmax78 написав:
Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?
Уже наказали?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30
Не поленился, посмотрел этот эпик фейл стори:
Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.
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