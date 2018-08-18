Я за сегодня потратил в 2 раза большеzzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона
После продажи земли им будет немного проще якорится на новом месте. Да сумма не большая для Польши, но это лучше чем ничего.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я за сегодня потратил в 2 раза больше
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Суб 16 лис, 2019 23:49
"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать.."
Само собой все сбросятся, чтобы забросить десант в сам КИЕВ, купить вскладчину хрущ в ипенях А потом, когда десантник освоит врозеточные дела, и "семья" подтянется
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет хозяин бара в селе купит ребенку квартиру, и местный риэлтор, и председатель сельсовета и районный нотариус. Короче каждое село даст и 3-4 квартиры. Дальше считай.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:09
Никто никого не посадит, это спектакль. Наоборот, сами ждите гостей из налоговой. Если вы не из слуги народа, конечно. Им можно зп в конвертах, а у вас спросят за каждую копейку и 10% заставят откашлять бене с нажитого может еще в 90-х родителями бабла... Еще и рассказать, где деньги лежат, чтоб вернуться за остальным.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:11
Бахматый вор лучше б рассказал, какую он аренду платит. 2 копейки за га, наверное, как и у остальных.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:14
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рынок земли даст Киеву 70 000 квартир
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:25
Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:29
Уже наказали?
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не поленился, посмотрел этот эпик фейл стори:
Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|