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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона
После продажи земли им будет немного проще якорится на новом месте. Да сумма не большая для Польши, но это лучше чем ничего.
Я за сегодня потратил в 2 раза больше

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:49

  investorkiev написав:"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.

Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.


Вот что нужно у Бахматюка читать, вот откуда деньги у селян на единички на ПОХе. Слушайте крупнейшего латифундиста-лендлорда страны!


"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать.."

Само собой все сбросятся, чтобы забросить десант в сам КИЕВ, купить вскладчину хрущ в ипенях :mrgreen: А потом, когда десантник освоит врозеточные дела, и "семья" подтянется :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  investorkiev написав:"От 1000 до 1500 долларов за гектар - это реальная средняя цена на первом этапе. В Виннице она может быть и 42 000 гривен. А на юге, где засушливый климат, меньше. Потом, если будет рынок, цена начнет расти" - спрогнозировал олигарх.

Он рассказал, что в Украине пай земли составляет примерно от 3 до 8 гектар и в семье, как правило, несколько человек, у которых есть паи.


Вот что нужно у Бахматюка читать, вот откуда деньги у селян на единички на ПОХе. Слушайте крупнейшего латифундиста-лендлорда страны!


"То есть, будет около 15-20 тысяч на семью. Кому-то это покажется хорошими деньгам, на которые они смогут купить машину или квартиру. Кто-то не станет торопиться продавать.."

Само собой все сбросятся, чтобы забросить десант в сам КИЕВ, купить вскладчину хрущ в ипенях :mrgreen: А потом, когда десантник освоит врозеточные дела, и "семья" подтянется :mrgreen:
Нет хозяин бара в селе купит ребенку квартиру, и местный риэлтор, и председатель сельсовета и районный нотариус. Короче каждое село даст и 3-4 квартиры. Дальше считай.

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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:09

  Оранжевый-хит сезона написав:Скоро и Лагуна посадят

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Никто никого не посадит, это спектакль. Наоборот, сами ждите гостей из налоговой. Если вы не из слуги народа, конечно. Им можно зп в конвертах, а у вас спросят за каждую копейку и 10% заставят откашлять бене с нажитого может еще в 90-х родителями бабла... Еще и рассказать, где деньги лежат, чтоб вернуться за остальным.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:11

Бахматый вор лучше б рассказал, какую он аренду платит. 2 копейки за га, наверное, как и у остальных.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:14

  airmax78 написав:Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.

Не смешите. Независимостью там не пахнет что у нас, что у них. Независимость у вас будет, если купите физическое серебро.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рынок земли даст Киеву 70 000 квартир

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:25

  Оранжевый-хит сезона написав:Как тебе Максик https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/16/7232184/

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Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:29

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как тебе Максик https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/16/7232184/

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Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?

Уже наказали?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не поленился, посмотрел этот эпик фейл стори:


Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.
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