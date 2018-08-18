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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:31
hxbbgaf написав: airmax78 написав:
Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?
Уже наказали?
Верю в лучшее. Верю, что его закроют.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:34
Бу-га-га. Если и закроют когда-то, то на козырной марте он будет появляться только во время приезда журналистов.
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