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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:31
hxbbgaf написав: airmax78 написав:
Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?
Уже наказали?
Верю в лучшее. Верю, что его закроют.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:34
Бу-га-га. Если и закроют когда-то, то на козырной марте он будет появляться только во время приезда журналистов.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 07:13
Оранжевый-хит сезона написав:
Рынок земли даст Киеву 70 000 квартир
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Это в Киеве должен разместиться ещё один ПОХ
Пора города спутники включать в киев
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Додано: Нед 17 лис, 2019 08:16
airmax78 написав:
Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.
Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
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Додано: Нед 17 лис, 2019 08:21
kingkongovets написав:trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки
вот куколдовец правильно говорит.
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