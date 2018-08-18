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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 08:16
airmax78 написав:
Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.
Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
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Додано: Нед 17 лис, 2019 08:21
kingkongovets написав:trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки
вот куколдовец правильно говорит.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 08:25
hxbbgaf написав: airmax78 написав:
Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.
Не смешите. Независимостью там не пахнет что у нас, что у них. Независимость у вас будет, если купите физическое серебро.
Невже???
Чому не золото, чому не платину, чому не мідь???
Я би, наприклад, з задоволенням купив би гною 100 000 тон за ціною 1/3 ринкової, і продав би його фермерам вроздріб.
Примітка для міського населення: гній - по російські "навоз". г***о великої худоби (корів, свиней). Є цінним азотвмісним добривом і розпушувачем грунту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:08
Понаехал написав: airmax78 написав:
Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.
Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
Скажи плиз а джип ренегат, как машинка?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:10
Понаехал написав: kingkongovets написав:trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки
вот куколдовец правильно говорит.
Куколдовец???? Смотрю ты с женой приобщается к традиционным американским ценностям белой семьи)
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:10
Поезд Киев Берлин стал ежедневным.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:28
airmax78 написав:
Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.
Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42
hume написав: airmax78 написав:
Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.
Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.
Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе.
Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42
Оранжевый-хит сезона написав:
Поезд Киев Берлин стал ежедневным.
"Укрзализныця" сделала ежедневным поезд Львов-Перемышль, раньше ходивший только по воскресеньям с 15 декабря
Живите своим умом!
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:45
Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).
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