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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23572358235923602361>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:16

  airmax78 написав:Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.

Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:21

  kingkongovets написав:trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки

вот куколдовец правильно говорит.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 08:25

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Он был независим как никогда до этого в своей истории. Абсолютной независимости нет даже у ФРС.

Не смешите. Независимостью там не пахнет что у нас, что у них. Независимость у вас будет, если купите физическое серебро.

Невже???
Чому не золото, чому не платину, чому не мідь???

Я би, наприклад, з задоволенням купив би гною 100 000 тон за ціною 1/3 ринкової, і продав би його фермерам вроздріб.
Примітка для міського населення: гній - по російські "навоз". г***о великої худоби (корів, свиней). Є цінним азотвмісним добривом і розпушувачем грунту.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  airmax78 написав:Короче, машиноместо - электрифицировать. Электромобиль в качестве городского покупать можно уже сейчас. В качестве основного - минимум лет через 5.

Я буду рассматривать лиз электронного фордеца 150го через 3 года в качестве основной машины(машины жены).
Скажи плиз а джип ренегат, как машинка?

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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  kingkongovets написав:trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки

вот куколдовец правильно говорит.
Куколдовец???? Смотрю ты с женой приобщается к традиционным американским ценностям белой семьи)

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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поезд Киев Берлин стал ежедневным.

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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:28

  airmax78 написав:Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42

  hume написав:
  airmax78 написав:Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.

Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе.
Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Поезд Киев Берлин стал ежедневным.


"Укрзализныця" сделала ежедневным поезд Львов-Перемышль, раньше ходивший только по воскресеньям с 15 декабря
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).
airmax78
 
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