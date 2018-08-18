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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2359236023612362>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42

  hume написав:
  airmax78 написав:Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.

Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе.
Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Поезд Киев Берлин стал ежедневным.


"Укрзализныця" сделала ежедневным поезд Львов-Перемышль, раньше ходивший только по воскресеньям с 15 декабря
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:21

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Не
Короче, машиноместо - электрифицировать.5.

Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.

Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе.
Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.

Да, безусловно, но это вопрос только по киевэнерго, как к поставщику услуги. Но есть ещё пожырные, которые могут отключить если кто то из жильцов нажалуется.

С точки зрения пожарной безопасности это можно делать при определённых условиях, которых обычно нет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:36

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав: https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/16/7232184/
Ну наконец-то. Сколько этот кидала мог оставаться безнаказанным?

Уже наказали?

Верю в лучшее. Верю, что его закроют.

Интересный момент: у него автобизнес и он не отдал кредиты.
и Писарука из Укрэксима взяли за то, что он под пару процентов годовых выдавал кредиты "Богдану" Порошенко. Причём та выдача была перекредитовкой старых кредитов. Два невдахи из автобизнеса. Бахматюк-невдаха из агросектора. А где пидозры невдахам из банковского сектора по обанкротившимся банкам?(кроме Писарука) Выкуплены?
Как нам запостил Кинг, деньги любят тишину. Точнее банкиры любят в тишине пи#дить деньги.
Из авторов недостроев посадили только руководителя Элита-центр.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:38

  hume написав:Да, безусловно, но это вопрос только по киевэнерго, как к поставщику услуги. Но есть ещё пожырные, которые могут отключить если кто то из жильцов нажалуется.

С точки зрения пожарной безопасности это можно делать при определённых условиях, которых обычно нет.

Вы это к тому, что сам автомобиль может загореться во время зарядки? Тут, согласен, есть опасность что пожарники могут вмешаться. Если в самом деле начнут отрубать по этой причине, тогда придушат даже тех немногочисленных электроэнтузиастов, что есть сейчас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:39

  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:46

  Оранжевый-хит сезона написав:Поезд Киев Берлин стал ежедневным.

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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:52

  trololo написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:05

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.


ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводу
даже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущее
так шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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