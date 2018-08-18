Serg-ik написав:
Интересный момент: у него автобизнес и он не отдал кредиты.
и Писарука из Укрэксима взяли за то, что он под пару процентов годовых выдавал кредиты "Богдану" Порошенко. Причём та выдача была перекредитовкой старых кредитов. Два невдахи из автобизнеса. Бахматюк-невдаха из агросектора. А где пидозры невдахам из банковского сектора по обанкротившимся банкам?(кроме Писарука) Выкуплены?
Как нам запостил Кинг, деньги любят тишину. Точнее банкиры любят в тишине пи#дить деньги.
Из авторов недостроев посадили только руководителя Элита-центр.
Все смешалось в доме Облонских)))
1.Святаша огласило в розыск НАБУ по делу о недостоверном декларировании.
2. Дела по автокредитам расследует прокуратура Киева, подозрение было оглашено месяц назад.
3.Писарук к Эксимбанку не имеет никакого отношения. Писарука обвиняют в неправомерной выдаче стабилизационного кредита ВАБ банку. Писарук тогда был зам.главы НБУ.
4. По Эксиму задержан пред.превления Гончарук, племянник Порошенко, задержала СБУ, дело ведет ГПУ, обвиняют в снятии ареста с медиахолдинга Курченка.
5. А еще вчера СБУ опубликовала инфу что они отправили в суд дело Пивденкомбанка ( Курченко) подозревают в незаконном выводе из банка 38 млн.долларов.