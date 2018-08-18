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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2359236023612362

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:20

  Serg-ik написав:
Интересный момент: у него автобизнес и он не отдал кредиты.
и Писарука из Укрэксима взяли за то, что он под пару процентов годовых выдавал кредиты "Богдану" Порошенко. Причём та выдача была перекредитовкой старых кредитов. Два невдахи из автобизнеса. Бахматюк-невдаха из агросектора. А где пидозры невдахам из банковского сектора по обанкротившимся банкам?(кроме Писарука) Выкуплены?
Как нам запостил Кинг, деньги любят тишину. Точнее банкиры любят в тишине пи#дить деньги.
Из авторов недостроев посадили только руководителя Элита-центр.


Все смешалось в доме Облонских)))

1.Святаша огласило в розыск НАБУ по делу о недостоверном декларировании.
2. Дела по автокредитам расследует прокуратура Киева, подозрение было оглашено месяц назад.
3.Писарук к Эксимбанку не имеет никакого отношения. Писарука обвиняют в неправомерной выдаче стабилизационного кредита ВАБ банку. Писарук тогда был зам.главы НБУ.
4. По Эксиму задержан пред.превления Гончарук, племянник Порошенко, задержала СБУ, дело ведет ГПУ, обвиняют в снятии ареста с медиахолдинга Курченка.
5. А еще вчера СБУ опубликовала инфу что они отправили в суд дело Пивденкомбанка ( Курченко) подозревают в незаконном выводе из банка 38 млн.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:22

  zzzzzz написав:
Все смешалось в доме Облонских)))

1.Святаша огласило в розыск НАБУ по делу о недостоверном декларировании.
2. Дела по автокредитам расследует прокуратура Киева, подозрение было оглашено месяц назад.
3.Писарук к Эксимбанку не имеет никакого отношения. Писарука обвиняют в неправомерной выдаче стабилизационного кредита ВАБ банку. Писарук тогда был зам.главы НБУ.
4. По Эксиму задержан пред.превления Гончарук, племянник Порошенко, задержала СБУ, дело ведет ГПУ, обвиняют в снятии ареста с медиахолдинга Курченка.
5. А еще вчера СБУ опубликовала инфу что они отправили в суд дело Пивденкомбанка ( Курченко) подозревают в незаконном выводе из банка 38 млн.долларов.


ты забыл еще добавить шо постановление на арест гончарука выписал некий прокурор кулик
знаешь такого?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:25

kingkongovets
Ты забыл еще добавить информацию от адвоката Гончарука что злобный СБУ его пытал ))))

П.С. Кто подписал пидозру, я не знаю, т.к. документов не видел. Пересказывать сказки с 5канала или другого Порошенковского канала я не буду.

П.СС. Кулик отлично бы смотрелся рядом с Порошенко на зоне.И с Луценко и Кличко впридачу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 36105
З нами з: 03.10.11
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  #<1 ... 2359236023612362
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