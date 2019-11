Додано: Нед 17 лис, 2019 12:22

zzzzzz написав:

Все смешалось в доме Облонских)))



1.Святаша огласило в розыск НАБУ по делу о недостоверном декларировании.

2. Дела по автокредитам расследует прокуратура Киева, подозрение было оглашено месяц назад.

3.Писарук к Эксимбанку не имеет никакого отношения. Писарука обвиняют в неправомерной выдаче стабилизационного кредита ВАБ банку. Писарук тогда был зам.главы НБУ.

4. По Эксиму задержан пред.превления Гончарук, племянник Порошенко, задержала СБУ, дело ведет ГПУ, обвиняют в снятии ареста с медиахолдинга Курченка.

ты забыл еще добавить шо постановление на арест гончарука выписал некий прокурор кулик

