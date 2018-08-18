Не так то просто его электрифицировать. Нужно сразу такое покупать. Пожарные нормы к этому строго относятся.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 10:28
Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42
Получаются ТУ в Киевэнерго, делается проект, вносится официальная плата за нестандартное подключение (в районе 2500-3000грн. за 1кВт мощности в зависимости от района). В общей сложности электрификация 1 машиноместа с подключенной мощностью 8кВт будет стоить в районе 2куе.
Но проблема в том, что ДТЭК хочет лавочку прикрыть и больше разрешений на нестандартное подключение не выдавать. Очень им нравится продавать 1кВт за 9 грн., вместо того, чтобы продавать его по ночному тарифу для физлиц.
Додано: Нед 17 лис, 2019 10:42
"Укрзализныця" сделала ежедневным поезд Львов-Перемышль, раньше ходивший только по воскресеньям с 15 декабря
Живите своим умом!
Додано: Нед 17 лис, 2019 10:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:21
Да, безусловно, но это вопрос только по киевэнерго, как к поставщику услуги. Но есть ещё пожырные, которые могут отключить если кто то из жильцов нажалуется.
С точки зрения пожарной безопасности это можно делать при определённых условиях, которых обычно нет.
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:38
Вы это к тому, что сам автомобиль может загореться во время зарядки? Тут, согласен, есть опасность что пожарники могут вмешаться. Если в самом деле начнут отрубать по этой причине, тогда придушат даже тех немногочисленных электроэнтузиастов, что есть сейчас.
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:39
Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:52
3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:05
ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводу
даже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущее
так шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 17 лис, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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