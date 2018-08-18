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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:05
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).
Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами
3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.
ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводу
даже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущее
так шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:51
Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 17 лис, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:18
airmax78 написав:
Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
делать бесплатные прогнозы - неблагодарное занятие, но рискну предположить шо скоро электрозарядки будут на каждом углу и в каждом месте, где разрешена парковка, а в общих паркингах проблема с пожарниками имхо должна исчерпываться наличием в отведенных местах огнетушителей, датчиков и системы централизованного пожаротушения - и это нормально
спрос рождает предложение
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 17 лис, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:19
Оранжевый-хит сезона написав:
Рынок земли даст Киеву 70 000 квартир
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Было 10000, стало 70000 ? Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А 100500 натянем ?
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vladimir07
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:34
airmax78 написав:Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
А чего нельзя тупо от лампочки запитываться?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:35
Эра электричек это не город а пригород.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:09
Рокета отменяется. Заморозки строек не будет.... Некоторые проекты Укрбуда уже подхватил Интергал-буд:
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BIGor
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:18
BIGor написав:Рокета отменяется. Заморозки строек не будет.... Некоторые проекты Укрбуда уже подхватил Интергал-буд:
И Геос присматривается....
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