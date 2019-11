Додано: Нед 17 лис, 2019 13:18

airmax78 написав: Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.



делать бесплатные прогнозы - неблагодарное занятие, но рискну предположить шо скоро электрозарядки будут на каждом углу и в каждом месте, где разрешена парковка, а в общих паркингах проблема с пожарниками имхо должна исчерпываться наличием в отведенных местах огнетушителей, датчиков и системы централизованного пожаротушения - и это нормально

делать бесплатные прогнозы - неблагодарное занятие, но рискну предположить шо скоро электрозарядки будут на каждом углу и в каждом месте, где разрешена парковка, а в общих паркингах проблема с пожарниками имхо должна исчерпываться наличием в отведенных местах огнетушителей, датчиков и системы централизованного пожаротушения - и это нормально

спрос рождает предложение

