|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 17 лис, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:18
делать бесплатные прогнозы - неблагодарное занятие, но рискну предположить шо скоро электрозарядки будут на каждом углу и в каждом месте, где разрешена парковка, а в общих паркингах проблема с пожарниками имхо должна исчерпываться наличием в отведенных местах огнетушителей, датчиков и системы централизованного пожаротушения - и это нормально
спрос рождает предложение
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:19
Было 10000, стало 70000 ?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А 100500 натянем ?
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чего нельзя тупо от лампочки запитываться?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эра электричек это не город а пригород.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рокета отменяется. Заморозки строек не будет.... Некоторые проекты Укрбуда уже подхватил Интергал-буд:
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И Геос присматривается....
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|