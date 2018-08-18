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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:39

  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:52

  trololo написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:05

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Честно говоря, после этого видео о поездке из Киева в Будапешт на Ягуаре iPace, я понимаю, что эра электромобилей в Украине еще долго не наступит (если вообще когда-нибудь наступит).


Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами

3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.


ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводу
даже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущее
так шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а?
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 17 лис, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:18

  airmax78 написав:Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.


делать бесплатные прогнозы - неблагодарное занятие, но рискну предположить шо скоро электрозарядки будут на каждом углу и в каждом месте, где разрешена парковка, а в общих паркингах проблема с пожарниками имхо должна исчерпываться наличием в отведенных местах огнетушителей, датчиков и системы централизованного пожаротушения - и это нормально
спрос рождает предложение
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:19

  Оранжевый-хит сезона написав:Рынок земли даст Киеву 70 000 квартир

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Было 10000, стало 70000 ?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А 100500 натянем ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
А чего нельзя тупо от лампочки запитываться?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эра электричек это не город а пригород.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рокета отменяется. Заморозки строек не будет.... Некоторые проекты Укрбуда уже подхватил Интергал-буд:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Рокета отменяется. Заморозки строек не будет.... Некоторые проекты Укрбуда уже подхватил Интергал-буд:
И Геос присматривается....

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