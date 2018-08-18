Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами
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Додано: Нед 17 лис, 2019 11:39
Что там такого то? Полтора часа лень смотреть. Эра электричек наступает уже. Пока это город. Но со временем и на трассах инфраструктура подтянется. ДВС будут потихоньку прижимать налогами
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 17 лис, 2019 11:52
3 дня ехали из Киева до Будапешта. Денег на зарядку потратили столько же сколько потратили бы на бензин, на еду и ночлег потратили в 2 раза больше денег чем на зарядку. Короче, эпик фейл.
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:05
ребята, ну при всем уважении - может замутите уже отдельную ветку про электрички? я там к вам с удовольствием присоединюсь - уже 5й электрокар юзаю и давно уже не рефлексирую по этому поводу
даже в штатах пока электрички используют лишь как локальные авто и все проекты траков на электричестве там пока рассматривают как не слишком близкое и достаточно расплывчатое будущее
так шо хватить уже тут флудить и оффтопить на эту тему, а?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 12:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я рассматривал электромобили как сильный аргумент в пользу покупки паркомест в паркинге. Это непосредственно про недвигу история. А теперь уже сомневаюсь - такое ли это близкое будущее. Хотя паркоместа сдались и так, но если бы сдать их электромобилистам, можно было бы повысить аренду минимум в 1.5-2 раза.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 17 лис, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:18
делать бесплатные прогнозы - неблагодарное занятие, но рискну предположить шо скоро электрозарядки будут на каждом углу и в каждом месте, где разрешена парковка, а в общих паркингах проблема с пожарниками имхо должна исчерпываться наличием в отведенных местах огнетушителей, датчиков и системы централизованного пожаротушения - и это нормально
спрос рождает предложение
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лис, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:19
Было 10000, стало 70000 ?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А 100500 натянем ?
Додано: Нед 17 лис, 2019 13:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чего нельзя тупо от лампочки запитываться?
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эра электричек это не город а пригород.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 14:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рокета отменяется. Заморозки строек не будет.... Некоторые проекты Укрбуда уже подхватил Интергал-буд:
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И Геос присматривается....
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