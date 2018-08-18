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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, учимся делать ремонт "дешево и сердито":
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:51
плагиат - был (а мож и есть до сих пор - хз) такой блогер в жж под ником немихаил, который такие ремонты под аренду уже лет эдак 10 делает, я кстати на него когда то и ссылки давал - он там многими аспектами лендлордизма делился, в пригородах москвы правда
кстати тема норм - дешево, сердито и антивандально
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:32
Faceless
свинорылый, шо с него взять, поэтому я его уже и не читаю, впрочем как и весь жж
кстати он бывший мент
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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