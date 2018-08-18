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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серж, учимся делать ремонт "дешево и сердито":
Додано: Нед 17 лис, 2019 14:51
плагиат - был (а мож и есть до сих пор - хз) такой блогер в жж под ником немихаил, который такие ремонты под аренду уже лет эдак 10 делает, я кстати на него когда то и ссылки давал - он там многими аспектами лендлордизма делился, в пригородах москвы правда
кстати тема норм - дешево, сердито и антивандально
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 15:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:45
Тож одно время посматривала, что творит. У него там лофт с большими перегибами. Вот так жить - это жить с ощущением, что ты в вечной стройке, в вечно незаконченном ремонте.
Додано: Нед 17 лис, 2019 16:59
Вижу, что продешевил продавая Голосуху с готовым Провансом.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
норм, майже як у флая
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:28
Эм... я этот пост не так писал. Прикольно видеть, как модераторы модерируют не только форум, но и меняют посты форумчан.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:39
ты когда последний раз по теме писал?
скажи вообще спасибо шо тебя не банят за систематический флуд и оффтоп, не говоря уже о перекручивании ников
тише будь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нашел гуру-наставника для Трибеки:
Додано: Нед 17 лис, 2019 17:53
Як з однокімнатної квартири за 15 000 дол. зробити елітну ночліжку на 6 чоловік)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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