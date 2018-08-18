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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2356235723582359

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, учимся делать ремонт "дешево и сердито": https://www.the-village.com.ua/village/ ... bJZ2CwqTGo
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:51

  airmax78 написав:Серж, учимся делать ремонт "дешево и сердито": https://www.the-village.com.ua/village/ ... bJZ2CwqTGo


плагиат - был (а мож и есть до сих пор - хз) такой блогер в жж под ником немихаил, который такие ремонты под аренду уже лет эдак 10 делает, я кстати на него когда то и ссылки давал - он там многими аспектами лендлордизма делился, в пригородах москвы правда
кстати тема норм - дешево, сердито и антивандально
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:был (а мож и есть до сих пор - хз) такой блогер в жж под ником немихаил

Есть такой, вылазит периодически. Не знаю как когда-то, а сейчас вата ватой
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:45

  kingkongovets написав:плагиат - был (а мож и есть до сих пор - хз) такой блогер в жж под ником немихаил, который такие ремонты под аренду уже лет эдак 10 делает, я кстати на него когда то и ссылки давал - он там многими аспектами лендлордизма делился, в пригородах москвы правда
кстати тема норм - дешево, сердито и антивандально

Тож одно время посматривала, что творит. У него там лофт с большими перегибами. Вот так жить - это жить с ощущением, что ты в вечной стройке, в вечно незаконченном ремонте.
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Natt
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 16:59

  Natt написав:
  kingkongovets написав:плагиат - был (а мож и есть до сих пор - хз) такой блогер в жж под ником немихаил, который такие ремонты под аренду уже лет эдак 10 делает, я кстати на него когда то и ссылки давал - он там многими аспектами лендлордизма делился, в пригородах москвы правда
кстати тема норм - дешево, сердито и антивандально

Тож одно время посматривала, что творит. У него там лофт с большими перегибами. Вот так жить - это жить с ощущением, что ты в вечной стройке, в вечно незаконченном ремонте.

Вижу, что продешевил продавая Голосуху с готовым Провансом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

норм, майже як у флая
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:28

  Понаехал написав:
  kingkongovets написав:trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки

вот ккц правильно говорит.

Эм... я этот пост не так писал. Прикольно видеть, как модераторы модерируют не только форум, но и меняют посты форумчан. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:39

  Понаехал написав:Эм... я этот пост не так писал. Прикольно видеть, как модераторы модерируют не только форум, но и меняют посты форумчан. :)


ты когда последний раз по теме писал?
скажи вообще спасибо шо тебя не банят за систематический флуд и оффтоп, не говоря уже о перекручивании ников
тише будь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нашел гуру-наставника для Трибеки:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 17:53

  airmax78 написав:Серж, учимся делать ремонт "дешево и сердито": https://www.the-village.com.ua/village/ ... bJZ2CwqTGo

Як з однокімнатної квартири за 15 000 дол. зробити елітну ночліжку на 6 чоловік)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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