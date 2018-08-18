1 Вылезет много неучтенных работ, которые при составлении сметы не приходят в голову. Только человек (прораб), который только закончил аналогичный ремонт, может более-менее точно оценить по аналогии. Аналитически высчитать все на старте, особенно для любителя, это непосильная задача.
2 Во время ремонта растут аппетиты. Особенно, если для себя. Вложив немалую сумму Х, легче согласиться на Х+20% чтобы все выглядело в полтора раза лучше. А где +20%, там постепенно и +50%. Разве что при ремонте под аренду, когда понимаешь, что все равно ушатают и что никто эти вложения не оценит, можно удержать себя в руках и остаться в рамках изначального проекта.
3 Есть мастера, которые озвучивают цену среднюю по рынку, а потом пытаются накрутить за допработы сколько хватит фантазии. Новичок, например, не понимает, оговорил он цену на метр плитки с грунтовкой, подрезкой, отверстиями, затиркой, или нет. При этом многие мастера с годами развиваются - если вы сделали с ними качественно ремонт по скромному прайсу, не значит, что через несколько лет они не попытаются быстренько сделать каку, взяв выше рынка.