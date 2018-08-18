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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:12

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?


если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2
в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика
обманут?

1 Вылезет много неучтенных работ, которые при составлении сметы не приходят в голову. Только человек (прораб), который только закончил аналогичный ремонт, может более-менее точно оценить по аналогии. Аналитически высчитать все на старте, особенно для любителя, это непосильная задача.
2 Во время ремонта растут аппетиты. Особенно, если для себя. Вложив немалую сумму Х, легче согласиться на Х+20% чтобы все выглядело в полтора раза лучше. А где +20%, там постепенно и +50%. Разве что при ремонте под аренду, когда понимаешь, что все равно ушатают и что никто эти вложения не оценит, можно удержать себя в руках и остаться в рамках изначального проекта.
3 Есть мастера, которые озвучивают цену среднюю по рынку, а потом пытаются накрутить за допработы сколько хватит фантазии. Новичок, например, не понимает, оговорил он цену на метр плитки с грунтовкой, подрезкой, отверстиями, затиркой, или нет. При этом многие мастера с годами развиваются - если вы сделали с ними качественно ремонт по скромному прайсу, не значит, что через несколько лет они не попытаются быстренько сделать каку, взяв выше рынка.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:26

2 Модераторы

  Понаехал написав:
  Понаехал написав:
  kingkongovets написав:trololo
ага - критиковать пох и ездить туда к врачу - типа зашквар
зато лить говно на Киев и Украину, живя в Киеве и покупая тут недвигу - это норма
мозгов шо у ракушки

вот ккц правильно говорит.

Эм... я этот пост не так писал. Прикольно видеть, как модераторы модерируют не только форум, но и меняют посты форумчан. :)

только мне непонятно зачем "причесывать" пост неадеквата если нужно было его просто забанить???

только понаех может возмущаться что кто то убрал кучу дерьма которую он навалил и не выписал штраф...:shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:44

  airmax78 написав:Нашел гуру-наставника для Трибеки:

Эир, когда вы работать успеваете? Целыми днями на форуме, шастаете по оп, переписываетесь по дизайну, изучаете видеоремонтов земскова, смотрите обзоры жилых комплексов, полуторачасовые видео о электромашинах. Во истину вы продуктивны
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:14

  hume написав:Эир, когда вы работать успеваете? Целыми днями на форуме, шастаете по оп, переписываетесь по дизайну, изучаете видеоремонтов земскова, смотрите обзоры жилых комплексов, полуторачасовые видео о электромашинах. Во истину вы продуктивны

Я по ночам часто работаю, когда завал.
P.S. Я не смотрю телевизор, сериалы, почти не пишу ничего в соцсетях.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 17 лис, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дык сколько денег собирать на ремонт 2-х квартир после строителей? 1-к под 40 квадратов?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:43

  Оранжевый-хит сезона написав:дык сколько денег собирать на ремонт 2-х квартир после строителей? 1-к под 40 квадратов?

у флая в личке спроси, думаю даст ответ с точностью до +- 10грн :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:48

  Оранжевый-хит сезона написав:дык сколько денег собирать на ремонт 2-х квартир после строителей? 1-к под 40 квадратов?

В зависимости от Ваших аппетитов и кривизны строителей.
Если совсем по-минимуму и сами будете все контролировать, то от 5-6 куе на один объект.
Но можете и сэкономить.
Самостоятельно разведете проводку и запакуете щиток - от 10 тыс грн считайте сэкономили, дверной блок сумеете собрать - как минимум 1-1.5 тыс гривен за каждый сберечь сможете, с кафелем дружите - от 350 грн на метре выиграете... и т. д.
Флай в курсе дела :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очередную ступень ракеты подвезли ))

https://metallurgprom.org/news/ukraine/ ... onala.html
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:33

  Igor3777 написав:Очередную ступень ракеты подвезли ))

https://metallurgprom.org/news/ukraine/ ... onala.html

хорошие новости!
Оранжевый-хит сезона
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