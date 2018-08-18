Додано: Нед 17 лис, 2019 19:12

Serg-ik написав: kingkongovets написав: Serg-ik написав: предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл? предложите смету на ремонт. в 25 000 можно вложиться, чтоб не жлоб-ремонт Аркада-стайл?



если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2

в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика если это ваш первый ремонт - любую смету умножайте как минимум на 2в вашей ситуации лучшее решение - квартира с ремонтом от застройщика обманут? обманут?

1 Вылезет много неучтенных работ, которые при составлении сметы не приходят в голову. Только человек (прораб), который только закончил аналогичный ремонт, может более-менее точно оценить по аналогии. Аналитически высчитать все на старте, особенно для любителя, это непосильная задача.2 Во время ремонта растут аппетиты. Особенно, если для себя. Вложив немалую сумму Х, легче согласиться на Х+20% чтобы все выглядело в полтора раза лучше. А где +20%, там постепенно и +50%. Разве что при ремонте под аренду, когда понимаешь, что все равно ушатают и что никто эти вложения не оценит, можно удержать себя в руках и остаться в рамках изначального проекта.3 Есть мастера, которые озвучивают цену среднюю по рынку, а потом пытаются накрутить за допработы сколько хватит фантазии. Новичок, например, не понимает, оговорил он цену на метр плитки с грунтовкой, подрезкой, отверстиями, затиркой, или нет. При этом многие мастера с годами развиваются - если вы сделали с ними качественно ремонт по скромному прайсу, не значит, что через несколько лет они не попытаются быстренько сделать каку, взяв выше рынка.