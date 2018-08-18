Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
198Le написав:Как думаете, как ситуация с мировыми ценами на сталь отразится на курсе и когда?
при предыдущем падении цен овощные спалили все ЗВР, удерживая 8. последствия не заставили ждать. будут ли в этот раз палить ЗВР ради выхода своих "нерезов" из гривневых ОВГЗ, - вопрос, думаю, риторический.