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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2358235923602361

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Igor3777 написав:Очередную ступень ракеты подвезли ))

https://metallurgprom.org/news/ukraine/ ... onala.html

хорошие новости!

Очень хорошие, без вариантов. Еще бы неурожай в следующем году и заживем.
Макс ты не понимаешь, это ещё несколько тысяч переехавших в Киев.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:14

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:хорошие новости!

Очень хорошие, без вариантов. Еще бы неурожай в следующем году и заживем.
Макс ты не понимаешь, это ещё несколько тысяч переехавших в Киев.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

И минус n миллиардов экспортной выручки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:15

У кого то есть график цен на сталь с 2013 года по сегодня?
Как думаете, как ситуация с мировыми ценами на сталь отразится на курсе и когда?
198Le
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:43

  198Le написав:Как думаете, как ситуация с мировыми ценами на сталь отразится на курсе и когда?

при предыдущем падении цен овощные спалили все ЗВР, удерживая 8.
последствия не заставили ждать.
будут ли в этот раз палить ЗВР ради выхода своих "нерезов" из гривневых ОВГЗ, - вопрос, думаю, риторический.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:56

  198Le написав:У кого то есть график цен на сталь с 2013 года по сегодня?
Как думаете, как ситуация с мировыми ценами на сталь отразится на курсе и когда?

https://tradingeconomics.com/commodity/lme
Vint
 
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