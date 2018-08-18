Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
198Le написав:Как думаете, как ситуация с мировыми ценами на сталь отразится на курсе и когда?
при предыдущем падении цен овощные спалили все ЗВР, удерживая 8. последствия не заставили ждать. будут ли в этот раз палить ЗВР ради выхода своих "нерезов" из гривневых ОВГЗ, - вопрос, думаю, риторический.
Оранжевый-хит сезона написав:дык сколько денег собирать на ремонт 2-х квартир после строителей? 1-к под 40 квадратов?
В зависимости от Ваших аппетитов и кривизны строителей. Если совсем по-минимуму и сами будете все контролировать, то от 5-6 куе на один объект. Но можете и сэкономить. Самостоятельно разведете проводку и запакуете щиток - от 10 тыс грн считайте сэкономили, дверной блок сумеете собрать - как минимум 1-1.5 тыс гривен за каждый сберечь сможете, с кафелем дружите - от 350 грн на метре выиграете... и т. д. Флай в курсе дела
Бюджетный ремонт 2к квартири: чужими руками 10 000 Дол і 3 місяці часу. Якщо більшу частину робити власними руками - 5 000 Дол і 9 міс. часу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців