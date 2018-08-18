Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
198Le написав:Как думаете, как ситуация с мировыми ценами на сталь отразится на курсе и когда?
при предыдущем падении цен овощные спалили все ЗВР, удерживая 8. последствия не заставили ждать. будут ли в этот раз палить ЗВР ради выхода своих "нерезов" из гривневых ОВГЗ, - вопрос, думаю, риторический.
Оранжевый-хит сезона написав:дык сколько денег собирать на ремонт 2-х квартир после строителей? 1-к под 40 квадратов?
В зависимости от Ваших аппетитов и кривизны строителей. Если совсем по-минимуму и сами будете все контролировать, то от 5-6 куе на один объект. Но можете и сэкономить. Самостоятельно разведете проводку и запакуете щиток - от 10 тыс грн считайте сэкономили, дверной блок сумеете собрать - как минимум 1-1.5 тыс гривен за каждый сберечь сможете, с кафелем дружите - от 350 грн на метре выиграете... и т. д. Флай в курсе дела
Бюджетный ремонт 2к квартири: чужими руками 10 000 Дол і 3 місяці часу. Якщо більшу частину робити власними руками - 5 000 Дол і 9 міс. часу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Сейчас в Киеве действует негласный запрет на разработку новых участков и разрешения практически не выдаются.....
Реновация старых микрорайонов также предусмотрена в генплане Киева. Указано, что до 2025 года планируется вывести из оборота 7,8 млн квадратных метров ветхого жилья. По оценкам экспертов, на это понадобится порядка 115-120 млрд гривен.....
стоимость проведения капитального ремонта жилого фонда – около 250 долларов за квадратный метр.
Причем количество требующих капремонтов хрущевок будет только расти, так как в ближайшие 3-5 лет у них массово заканчиваются сроки эксплуатации, и дома просо "посыплются".
В хрущевке на Леси Украинки квадратный метр стоит приблизительно 1550-1560 долларов. А в близлежащей новостройке – до 3 тысяч. То есть у застройщика есть возможность поднять с каждого квадрата двойную цену.....
Не исключено, что компании попытаются заполучить под расселение хрущевок и бюджетное финансирование.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s