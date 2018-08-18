Додано: Пон 18 лис, 2019 10:42

pritartem написав: Andrew_

1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить ).... 1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....

Тот, который говорит про штиль, не настоящий риелтор. У настоящих две мантры. Для покупателей "спеши-торопись пока цены не улетели в космос, все разбирают на глазах", для продавцов "никому ничего не нужно, даже не звонят, не смотрят, снижай цену, пока цены не упали еще ниже".Если серьезно, я согласен с обоими. После всплеска идет падение спроса, но цены не снижаются. Во время ажиотажа выкупают варианты у тех, кому действительно нужно продать и реальных продавцов остается мало. Продаваны могут держать нереальные цены годами и удивляться, что нет спроса.