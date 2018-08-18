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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:14
pritartem написав: Andrew_ написав: pritartem написав:
Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018!
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ?
какой район?
я ж писал цены "от" район
шевченковский/коммунаровский , не кичкас,(в районе проспекта от 15000 есть , смотрел)-а бабкастайл на кичкасе от 8ооо(6ооо). Ну вообщем не важно есть рост за год от 10% до 25% на втоничку это факт даже в Запорожье. Geos от 40к отднухи на Победе сдача через год.
так вот риэлтор кажэ шо подорожание связано с отложенным спросом из-за выборов президента, типо много людей сидело на измене и ждало когда закончатся выборы и вот когда побэдил ЗЕ на эйфории понесли шо дурные катлеты продаванам ну и +укрепл курса,сезонный спрос до НГ и т.д..
Жесть, а риэлтор не говорит когда этот беспредел закончится?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:16
kivin написав: airmax78 написав:
Вижу, что продешевил продавая Голосуху с готовым Провансом.
Макс, если б не продал голосуху то не купил бы видовую!!! 3к в тетрисе с 2мя паркингами.
А так - результат на лицо. И это всего за 4-5 лет.
Сам себе уже завидую.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:29
Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:35
pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....
Это называется: "рОкета".
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:36
pritartem написав:
я ж писал цены "от" район
шевченковский/коммунаровский , не кичкас,(в районе проспекта от 15000 есть , смотрел)-а бабкастайл на кичкасе от 8ооо(6ооо). Ну вообщем не важно есть рост за год от 10% до 25% на втоничку это факт даже в Запорожье. Geos от 40к отднухи на Победе сдача через год.
так вот риэлтор кажэ шо подорожание связано с отложенным спросом из-за выборов президента, типо много людей сидело на измене и ждало когда закончатся выборы и вот когда побэдил ЗЕ на эйфории понесли шо дурные катлеты продаванам ну и +укрепл курса,сезонный спрос до НГ и т.д..
Новости приятные. Ожидания заколоченных окон и "выключить свет в Борисполе" не оправдались. Надеюсь 20-ые года будут годами экономического роста и роста цен на недвижимость. Стабильность, рост доходов, ипотека. Вполне возможно повторение ситуации двадцатилетней давности.
С людьми, которые ждали, жадность сыграла злую шутку. Они решили поиграть в инвесторов, купить подешевле. Недвижимость это предмет первого потребления, как еда. Для себя нужно покупать когда нужно для жизни и не смотреть на цену. Цена это проходящее. Сегодня дорого, завтра дешево, послезавтра снова дорого.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:37
pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....
Отложенный спрос закончится, рынок вернется в привычное русло.
Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:40
Vlad442
В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:40
zzzzzz написав: pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....
Отложенный спрос закончится, рынок вернется в привычное русло.
Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.
Если с высоким курсом будет заминка, то "привычное русло" - это то, что мы видим сейчас.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:42
pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....
Тот, который говорит про штиль, не настоящий риелтор. У настоящих две мантры. Для покупателей "спеши-торопись пока цены не улетели в космос, все разбирают на глазах", для продавцов "никому ничего не нужно, даже не звонят, не смотрят, снижай цену, пока цены не упали еще ниже".
Если серьезно, я согласен с обоими. После всплеска идет падение спроса, но цены не снижаются. Во время ажиотажа выкупают варианты у тех, кому действительно нужно продать и реальных продавцов остается мало. Продаваны могут держать нереальные цены годами и удивляться, что нет спроса.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Отложенный спрос закончится, рынок вернется в привычное русло.
Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.
Если с высоким курсом будет заминка, то "привычное русло" - это то, что мы видим сейчас.
Самые ушлые ждут новогодних скидок и распродаж.
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