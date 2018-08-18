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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23602361236223632364>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:14

  pritartem написав:
  Andrew_ написав:
  pritartem написав:Рапортую по ценам в Запорожье :
к примеру хрущи 9этажные панельки последние этажи "прабабкастайл" в одном и том же районе:
- 2018 - цены болтались в диапазоне 13000-15000$
-весна 2019 - от 13000 выстреливали и по 11500$ (движ вялый)
-летом 2019 - + 5% (началась активность)
-осень 2019 - 16000 (от 14000) = +25% от 2018! :shock:
и так почти на все ...
С чем связан такой скачек, сезонность ?? что за перепуг ? откуда $ Зин ? Заробитчанин вернулся и жирует франклинами ?
Будет ли откат весной 2020 ? Дальнейший рост ?или возврат к минимуму и дальше вниз ? :|

какой район?



я ж писал цены "от" район
шевченковский/коммунаровский , не кичкас,(в районе проспекта от 15000 есть , смотрел)-а бабкастайл на кичкасе от 8ооо(6ооо). Ну вообщем не важно есть рост за год от 10% до 25% на втоничку это факт даже в Запорожье. Geos от 40к отднухи на Победе сдача через год.
так вот риэлтор кажэ шо подорожание связано с отложенным спросом из-за выборов президента, типо много людей сидело на измене и ждало когда закончатся выборы и вот когда побэдил ЗЕ на эйфории понесли шо дурные катлеты продаванам ну и +укрепл курса,сезонный спрос до НГ и т.д..


Жесть, а риэлтор не говорит когда этот беспредел закончится?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:16

  kivin написав:
  airmax78 написав:Вижу, что продешевил продавая Голосуху с готовым Провансом.


Макс, если б не продал голосуху то не купил бы видовую!!! 3к в тетрисе с 2мя паркингами.
А так - результат на лицо. И это всего за 4-5 лет.

Сам себе уже завидую.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:29

Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....
pritartem
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:35

  pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....

Это называется: "рОкета".
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pritartem написав:я ж писал цены "от" район
шевченковский/коммунаровский , не кичкас,(в районе проспекта от 15000 есть , смотрел)-а бабкастайл на кичкасе от 8ооо(6ооо). Ну вообщем не важно есть рост за год от 10% до 25% на втоничку это факт даже в Запорожье. Geos от 40к отднухи на Победе сдача через год.
так вот риэлтор кажэ шо подорожание связано с отложенным спросом из-за выборов президента, типо много людей сидело на измене и ждало когда закончатся выборы и вот когда побэдил ЗЕ на эйфории понесли шо дурные катлеты продаванам ну и +укрепл курса,сезонный спрос до НГ и т.д..

Новости приятные. Ожидания заколоченных окон и "выключить свет в Борисполе" не оправдались. Надеюсь 20-ые года будут годами экономического роста и роста цен на недвижимость. Стабильность, рост доходов, ипотека. Вполне возможно повторение ситуации двадцатилетней давности.
С людьми, которые ждали, жадность сыграла злую шутку. Они решили поиграть в инвесторов, купить подешевле. Недвижимость это предмет первого потребления, как еда. Для себя нужно покупать когда нужно для жизни и не смотреть на цену. Цена это проходящее. Сегодня дорого, завтра дешево, послезавтра снова дорого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:37

  pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....


Отложенный спрос закончится, рынок вернется в привычное русло.
Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:40

Vlad442
В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:40

  zzzzzz написав:
  pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....


Отложенный спрос закончится, рынок вернется в привычное русло.
Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.

Если с высоким курсом будет заминка, то "привычное русло" - это то, что мы видим сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:42

  pritartem написав:Andrew_
1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас и выбирать шо нравица пару косарей щас неденьги) ... шо они еще могут говорить )....

Тот, который говорит про штиль, не настоящий риелтор. У настоящих две мантры. Для покупателей "спеши-торопись пока цены не улетели в космос, все разбирают на глазах", для продавцов "никому ничего не нужно, даже не звонят, не смотрят, снижай цену, пока цены не упали еще ниже".

Если серьезно, я согласен с обоими. После всплеска идет падение спроса, но цены не снижаются. Во время ажиотажа выкупают варианты у тех, кому действительно нужно продать и реальных продавцов остается мало. Продаваны могут держать нереальные цены годами и удивляться, что нет спроса.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:50

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Отложенный спрос закончится, рынок вернется в привычное русло.
Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.

Если с высоким курсом будет заминка, то "привычное русло" - это то, что мы видим сейчас.


Самые ушлые ждут новогодних скидок и распродаж.
Живите своим умом!
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