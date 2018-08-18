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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2361236223632364>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:51

  zzzzzz написав:Vlad442
В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой.


Для кого ви пишете, ясновельможний пане???

Всі мої пости про тупість укро-бидло-еліти, яка не здатна налагодити виробництво продукції машинобудування хоча би на рівні 1991 року - миттєво стираються.

Україна - це бідна агродержава, на чолі з клоунами і злодіями.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:57

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Если с высоким курсом будет заминка, то "привычное русло" - это то, что мы видим сейчас.


Самые ушлые ждут новогодних скидок и распродаж.

На котлованы может и будут скидки, и то, не у всех. На готовое, боюсь, скидок не будет вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:58

  Serg-ik написав:В контексте напечатанного и сразу удалённого сообщения с этой темой
https://bykvu.com/special/jak-navchiti- ... FBbg5YtDQs

есть возможное продолжение
https://strana.ua/articles/analysis/233 ... achit.html
Сейчас в Киеве действует негласный запрет на разработку новых участков и разрешения практически не выдаются.....

Реновация старых микрорайонов также предусмотрена в генплане Киева. Указано, что до 2025 года планируется вывести из оборота 7,8 млн квадратных метров ветхого жилья. По оценкам экспертов, на это понадобится порядка 115-120 млрд гривен.....

стоимость проведения капитального ремонта жилого фонда – около 250 долларов за квадратный метр.

Причем количество требующих капремонтов хрущевок будет только расти, так как в ближайшие 3-5 лет у них массово заканчиваются сроки эксплуатации, и дома просо "посыплются".

В хрущевке на Леси Украинки квадратный метр стоит приблизительно 1550-1560 долларов. А в близлежащей новостройке – до 3 тысяч. То есть у застройщика есть возможность поднять с каждого квадрата двойную цену.....

Не исключено, что компании попытаются заполучить под расселение хрущевок и бюджетное финансирование.

А будут ли грести шо дурные люди эти новострои на ЛУ по трёшке за метр?
В Маськве это цена не за элитку а просто за хоть какое жильё не в 10км от ТТК, там реновация божественные чудеса по распилу делает, а в Киеве - провальный вариант.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.

Уну, например, скинул котлету по условно низкому курсу. Кто-то будет ждать, кто-то не будет.
  zzzzzz написав:Vlad442
В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой.

Все правильно. Ничем хорошим игры с низким курсом не заканчиваются, когда нибудь рванет, но это когда-нибудь может быть не скоро. Вспомним историю. Дисбалансы накапливались с 04 по 08, потом рвануло. С 10 по 13, но, если бы не Майдан, еще пару лет протянули бы. Что делать? Собирать зеленые бумажки еще 4 года и ждать очередного кризиса? Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие. Даже, если потом будет кризис, цены могут упасть совсем не на сегодняшние уровни, а выше, как было в 2008, когда цены сложились, но совсем не до уровня 2000.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:04

Vlad442
Вы правильно рассуждаете, только сейчас курс залили нерезы. Даже если они не будут выходить, а просто перестанут покупать ОВГЗ курс вероятно начнет разворачиваться.

ДБР подготовила пидозру Порошенко и отправила в ГПУ
https://dbr.gov.ua/news/dbr-skeruvalo-d ... me1GZ5YYKs
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Всі мої пости про тупість укро-бидло-еліти, яка не здатна налагодити виробництво продукції машинобудування хоча би на рівні 1991 року - миттєво стираються.

Потому что фантастика. Не научная. Для машиностроения нужна инфрструктура, технопарк. Сейчас же некоторые метизы нужно везти из Италии или Китая. Даже знакомые швейники перенесли производство в Китай, где нужную фурнитуру можно получить через день, а не через пару месяцев. Во-вторых эта ниша уже занята Германией, Японией, Китаем, Америкой. Куда нам?
Тех рынков сбыта, которые были в 91 уже нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:12

  Vlad442 написав:...
У настоящих две мантры. Для покупателей "спеши-торопись пока цены не улетели в космос, все разбирают на глазах", для продавцов "никому ничего не нужно, даже не звонят, не смотрят, снижай цену, пока цены не упали еще ниже".

Если серьезно, я согласен с обоими. После всплеска идет падение спроса, но цены не снижаются. Во время ажиотажа выкупают варианты у тех, кому действительно нужно продать и реальных продавцов остается мало. Продаваны могут держать нереальные цены годами и удивляться, что нет спроса.


Как можно соглашаться с противоположностями??? :shock: :shock:
(Разве что разово срубить бабла и всё).

Мой риэлтор в курсе цен, тенденций и говорит мне, что когда можно купить и когда продавать, что он ТОЧНО продаст и когда и почему. Иногда говорит, что кое-что провтыкал и вовремя не вскочил или не выскочил, а сейчас уже поздно, т.к. время ушло (и потенциальная выгода тоже).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Vlad442
Вы правильно рассуждаете, только сейчас курс залили нерезы. Даже если они не будут выходить, а просто перестанут покупать ОВГЗ курс вероятно начнет разворачиваться.

Разворачиваться до 27-29? Это не окажет существенного влияния ни на что. Может растормозит немного первичку. Только 40-50 может качнуть цены вторички.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:14

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Всі мої пости про тупість укро-бидло-еліти, яка не здатна налагодити виробництво продукції машинобудування хоча би на рівні 1991 року - миттєво стираються.

Потому что фантастика. Не научная. Для машиностроения нужна инфрструктура, технопарк. Сейчас же некоторые метизы нужно везти из Италии или Китая. Даже знакомые швейники перенесли производство в Китай, где нужную фурнитуру можно получить через день, а не через пару месяцев. Во-вторых эта ниша уже занята Германией, Японией, Китаем, Америкой. Куда нам?
Тех рынков сбыта, которые были в 91 уже нет.

Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Как можно соглашаться с противоположностями???

Это был ответ на пост

1 говорит после НГ будет штиль ...а другой говорит шо таких цен как были уже нибуит никада и нада брать щас
Vlad442
 
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