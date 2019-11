Додано: Пон 18 лис, 2019 11:12

У настоящих две мантры. Для покупателей " спеши-торопись пока цены не улетели в космос , все разбирают на глазах", для продавцов " никому ничего не нужно, даже не звонят, не смотрят, снижай цену , пока цены не упали еще ниже".



Как можно соглашаться с противоположностями???

(Разве что разово срубить бабла и всё).



Мой риэлтор в курсе цен, тенденций и говорит мне, что когда можно купить и когда продавать, что он ТОЧНО продаст и когда и почему. Иногда говорит, что кое-что провтыкал и вовремя не вскочил или не выскочил, а сейчас уже поздно, т.к. время ушло (и потенциальная выгода тоже). Как можно соглашаться с противоположностями???(Разве что разово срубить бабла и всё).Мой риэлтор в курсе цен, тенденций и говорит мне, что когда можно купить и когда продавать, что он ТОЧНО продаст и когда и почему. Иногда говорит, что кое-что провтыкал и вовремя не вскочил или не выскочил, а сейчас уже поздно, т.к. время ушло (и потенциальная выгода тоже).

