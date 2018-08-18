Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Vlad442 В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой.
Для кого ви пишете, ясновельможний пане???
Всі мої пости про тупість укро-бидло-еліти, яка не здатна налагодити виробництво продукції машинобудування хоча би на рівні 1991 року - миттєво стираються.
Україна - це бідна агродержава, на чолі з клоунами і злодіями.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Сейчас в Киеве действует негласный запрет на разработку новых участков и разрешения практически не выдаются.....
Реновация старых микрорайонов также предусмотрена в генплане Киева. Указано, что до 2025 года планируется вывести из оборота 7,8 млн квадратных метров ветхого жилья. По оценкам экспертов, на это понадобится порядка 115-120 млрд гривен.....
стоимость проведения капитального ремонта жилого фонда – около 250 долларов за квадратный метр.
Причем количество требующих капремонтов хрущевок будет только расти, так как в ближайшие 3-5 лет у них массово заканчиваются сроки эксплуатации, и дома просо "посыплются".
В хрущевке на Леси Украинки квадратный метр стоит приблизительно 1550-1560 долларов. А в близлежащей новостройке – до 3 тысяч. То есть у застройщика есть возможность поднять с каждого квадрата двойную цену.....
Не исключено, что компании попытаются заполучить под расселение хрущевок и бюджетное финансирование.
А будут ли грести шо дурные люди эти новострои на ЛУ по трёшке за метр? В Маськве это цена не за элитку а просто за хоть какое жильё не в 10км от ТТК, там реновация божественные чудеса по распилу делает, а в Киеве - провальный вариант.
zzzzzz написав:Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.
Уну, например, скинул котлету по условно низкому курсу. Кто-то будет ждать, кто-то не будет.
zzzzzz написав:Vlad442 В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой.
Все правильно. Ничем хорошим игры с низким курсом не заканчиваются, когда нибудь рванет, но это когда-нибудь может быть не скоро. Вспомним историю. Дисбалансы накапливались с 04 по 08, потом рвануло. С 10 по 13, но, если бы не Майдан, еще пару лет протянули бы. Что делать? Собирать зеленые бумажки еще 4 года и ждать очередного кризиса? Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие. Даже, если потом будет кризис, цены могут упасть совсем не на сегодняшние уровни, а выше, как было в 2008, когда цены сложились, но совсем не до уровня 2000.
Frant написав:Всі мої пости про тупість укро-бидло-еліти, яка не здатна налагодити виробництво продукції машинобудування хоча би на рівні 1991 року - миттєво стираються.
Потому что фантастика. Не научная. Для машиностроения нужна инфрструктура, технопарк. Сейчас же некоторые метизы нужно везти из Италии или Китая. Даже знакомые швейники перенесли производство в Китай, где нужную фурнитуру можно получить через день, а не через пару месяцев. Во-вторых эта ниша уже занята Германией, Японией, Китаем, Америкой. Куда нам? Тех рынков сбыта, которые были в 91 уже нет.
Vlad442 написав:... У настоящих две мантры. Для покупателей "спеши-торопись пока цены не улетели в космос, все разбирают на глазах", для продавцов "никому ничего не нужно, даже не звонят, не смотрят, снижай цену, пока цены не упали еще ниже".
Если серьезно, я согласен с обоими. После всплеска идет падение спроса, но цены не снижаются. Во время ажиотажа выкупают варианты у тех, кому действительно нужно продать и реальных продавцов остается мало. Продаваны могут держать нереальные цены годами и удивляться, что нет спроса.
Как можно соглашаться с противоположностями??? (Разве что разово срубить бабла и всё).
Мой риэлтор в курсе цен, тенденций и говорит мне, что когда можно купить и когда продавать, что он ТОЧНО продаст и когда и почему. Иногда говорит, что кое-что провтыкал и вовремя не вскочил или не выскочил, а сейчас уже поздно, т.к. время ушло (и потенциальная выгода тоже).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Frant написав:Всі мої пости про тупість укро-бидло-еліти, яка не здатна налагодити виробництво продукції машинобудування хоча би на рівні 1991 року - миттєво стираються.
Потому что фантастика. Не научная. Для машиностроения нужна инфрструктура, технопарк. Сейчас же некоторые метизы нужно везти из Италии или Китая. Даже знакомые швейники перенесли производство в Китай, где нужную фурнитуру можно получить через день, а не через пару месяцев. Во-вторых эта ниша уже занята Германией, Японией, Китаем, Америкой. Куда нам? Тех рынков сбыта, которые были в 91 уже нет.
Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.