Додано: Пон 18 лис, 2019 11:00

zzzzzz написав: Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка. Много людей с зелеными котлетами хотели зайти в первичку зимой скинув котлеты по высокому курсу, но вот с высоким курсом может быть заминка.

zzzzzz написав: Vlad442

В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой. Vlad442В Украине экспортно ориентированная сырьевая экономика. Укрепление национальной валюты ничего хорошего не несет. Наш экспорт это продукция с низкой добавочной стоимостью и низкой маржой.

Уну, например, скинул котлету по условно низкому курсу. Кто-то будет ждать, кто-то не будет.Все правильно. Ничем хорошим игры с низким курсом не заканчиваются, когда нибудь рванет, но это когда-нибудь может быть не скоро. Вспомним историю. Дисбалансы накапливались с 04 по 08, потом рвануло. С 10 по 13, но, если бы не Майдан, еще пару лет протянули бы. Что делать? Собирать зеленые бумажки еще 4 года и ждать очередного кризиса? Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие. Даже, если потом будет кризис, цены могут упасть совсем не на сегодняшние уровни, а выше, как было в 2008, когда цены сложились, но совсем не до уровня 2000.