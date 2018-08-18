Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
Китай сделал сам себя, или его сделал мировой, в первую очередь американский, капитал? Как в свое время и Германию, и Японию. Даже СССР не сам делал себе индустриализацию. ХТЗ, например, в 30-ых построили американцы. Вплоть до домов для рабочих, квартиры в которых до сих пор называют американками.
Китай создал для этого условия. А мы за 28 лет все никак не можем решить с кем мы: с умными или с красивыми.
В хрущевке на Леси Украинки квадратный метр стоит приблизительно 1550-1560 долларов. А в близлежащей новостройке – до 3 тысяч. То есть у застройщика есть возможность поднять с каждого квадрата двойную цену..... /quote] А будут ли грести шо дурные люди эти новострои на ЛУ по трёшке за метр?
тоже задался этим вопросом. Если сейчас строят точечно с такими ценами , то массовую застройку с массовыми покупками по цене 3000 у.е. за квадрат плохо себе представляю
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы?
Хомякоид Себестоимость его это дом фрицевский построить евриков 500 метр? И что это за Вюрцбург - аналог какого нашего города при Киеве или допустим Харькове? Да кстати - шо там за продажу прелести, а то доски и каклета другому счастливчику уйдут!
airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы?
Если за условную миску риса ради быстрого развития не хотят работать родители - то за нее придется работать детям. Альтернатива - эмиграция.
airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы?
airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы?
В СССР не так было?
ну и что, что сейчас рабсила в Украине существенно дешевле, чем в КЕТАЕ. Где заводы? Где инвестиции? Где перенос производств к нам? Инвестклимат от одной только дешевизны не повысится.