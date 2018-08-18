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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2361236223632364

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:27

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.

Китай сделал сам себя, или его сделал мировой, в первую очередь американский, капитал? Как в свое время и Германию, и Японию. Даже СССР не сам делал себе индустриализацию. ХТЗ, например, в 30-ых построили американцы. Вплоть до домов для рабочих, квартиры в которых до сих пор называют американками.

Китай создал для этого условия. А мы за 28 лет все никак не можем решить с кем мы: с умными или с красивыми.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:32

  Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.


Де це ви зараз ціни низькі побачили?
2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.
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  барабашов написав:
  Serg-ik написав:https://strana.ua/articles/analysis/233 ... achit.html

В хрущевке на Леси Украинки квадратный метр стоит приблизительно 1550-1560 долларов. А в близлежащей новостройке – до 3 тысяч. То есть у застройщика есть возможность поднять с каждого квадрата двойную цену.....
/quote]
А будут ли грести шо дурные люди эти новострои на ЛУ по трёшке за метр?

тоже задался этим вопросом. Если сейчас строят точечно с такими ценами , то массовую застройку с массовыми покупками по цене 3000 у.е. за квадрат плохо себе представляю
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:38

  airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.


Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:50

Хомякоид
Себестоимость его это дом фрицевский построить евриков 500 метр?
И что это за Вюрцбург - аналог какого нашего города при Киеве или допустим Харькове?
Да кстати - шо там за продажу прелести, а то доски и каклета другому счастливчику уйдут!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:58

  artlife написав:
  airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.


Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

Если за условную миску риса ради быстрого развития не хотят работать родители - то за нее придется работать детям. Альтернатива - эмиграция.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:59

Хомякоид
Студиус - где ты феню тут увидел?
Кайся, скоко квартир уже с котлована перекрутил и на бедных понаехах скоко зелени наварил :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:27

  artlife написав:
  airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.


Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

В СССР не так было?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:31

  Vadim V написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.


Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

В СССР не так было?


ну и что, что сейчас рабсила в Украине существенно дешевле, чем в КЕТАЕ. Где заводы? Где инвестиции? Где перенос производств к нам? Инвестклимат от одной только дешевизны не повысится.
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