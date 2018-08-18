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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2362236323642365

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие-то стремные критики-любители пшонкостайл и бюджетных субсидий, пытаются челленджить нашу рокету, типа она взлетит, но не там где мы думаем: https://censor.net.ua/resonance/3160190 ... i_v_polshu
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:31

  airmax78 написав:Какие-то стремные критики-любители пшонкостайл и бюджетных субсидий, пытаются челленджить нашу рокету, типа она взлетит, но не там где мы думаем: https://censor.net.ua/resonance/3160190 ... i_v_polshu



Очень интересно! Любитель халявы похлеще меня. в разы!
Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, где МХП без всяких проблем получает и дотации, и благодарность за открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые бумаги. В Украине новое пока не строим, смотрим на ситуацию, но готовы продолжать. Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации.


На 100 долларов новой инвестиции при создании производства в Хорватии я получу 50 долларов компенсации за то, что создал эти рабочие места. В Венгрии до 70

Помните , Макс, как меня, в том числе и Вы, гнобили за мнение, что неправильно включать в смету новостроя придомовые трансформаторы?

а здесь приветик Фейслесу и товарищам, говорившим год назад про открывающийся новый бизнес
Давайте полетим над Украиной и увидим сколько новых производств есть в стране, и давайте пролетим над Польшей – там, где все строится и куда украинцы уезжают работать.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:32

  Vadim V написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.


Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

В СССР не так было?


Да, и в СССР так было. Вы готовы повторить? Будете работать всю жизнь за 50-100 долларов в месяц по приказу партии?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:35

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.


Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

Если за условную миску риса ради быстрого развития не хотят работать родители - то за нее придется работать детям. Альтернатива - эмиграция.


С трудом представляю Вас, работающего лет 20 своей жизни за 50-100 долларов в месяц (условная миска риса) по приказу партии, ради светлого будущего страны. Или Вы честно к этому готовы?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:02

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Какие-то стремные критики-любители пшонкостайл и бюджетных субсидий, пытаются челленджить нашу рокету, типа она взлетит, но не там где мы думаем: https://censor.net.ua/resonance/3160190 ... i_v_polshu



Очень интересно! Любитель халявы похлеще меня. в разы!
Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, где МХП без всяких проблем получает и дотации, и благодарность за открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые бумаги. В Украине новое пока не строим, смотрим на ситуацию, но готовы продолжать. Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации.


На 100 долларов новой инвестиции при создании производства в Хорватии я получу 50 долларов компенсации за то, что создал эти рабочие места. В Венгрии до 70

Помните , Макс, как меня, в том числе и Вы, гнобили за мнение, что неправильно включать в смету новостроя придомовые трансформаторы?

а здесь приветик Фейслесу и товарищам, говорившим год назад про открывающийся новый бизнес
Давайте полетим над Украиной и увидим сколько новых производств есть в стране, и давайте пролетим над Польшей – там, где все строится и куда украинцы уезжают работать.

Гнобили и будем гнобить до тех пор, пока у нас физики э/э получают по субсидированному тарифу. У промпотребителей ситуация совершенно другая. Поэтому Косюка я могу понять. Вас - нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:10

  artlife написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

Если за условную миску риса ради быстрого развития не хотят работать родители - то за нее придется работать детям. Альтернатива - эмиграция.


С трудом представляю Вас, работающего лет 20 своей жизни за 50-100 долларов в месяц (условная миска риса) по приказу партии, ради светлого будущего страны. Или Вы честно к этому готовы?

Немцы работали, японцы работали, корейцы работали, китайцы работали. Мы же все перекладываем на плечи детей. А скорее всего уже и внуков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:21

  airmax78 написав:Немцы работали, японцы работали, корейцы работали, китайцы работали. Мы же все перекладываем на плечи детей. А скорее всего уже и внуков.

За тарелку риса? Особенно немцы и японцы, у них по-моему, как война кончилась, так и стали человеческие зарплаты. Это мы как раз работаем за копейки все время. Но толку нету. Так что, может, не в этом дело? Не кровати надо переставлять и даже не девочек больше доить, а сутенеров менять?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Немцы работали, японцы работали, корейцы работали, китайцы работали. Мы же все перекладываем на плечи детей. А скорее всего уже и внуков.

За тарелку риса? Особенно немцы и японцы, у них по-моему, как война кончилась, так и стали человеческие зарплаты. Это мы как раз работаем за копейки все время. Но толку нету. Так что, может, не в этом дело? Не кровати надо переставлять и даже не девочек больше доить, а сутенеров менять?
Ти вже наміняв:-(


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