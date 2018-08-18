Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Очень интересно! Любитель халявы похлеще меня. в разы!
Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, где МХП без всяких проблем получает и дотации, и благодарность за открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые бумаги. В Украине новое пока не строим, смотрим на ситуацию, но готовы продолжать. Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации.
На 100 долларов новой инвестиции при создании производства в Хорватии я получу 50 долларов компенсации за то, что создал эти рабочие места. В Венгрии до 70
Помните , Макс, как меня, в том числе и Вы, гнобили за мнение, что неправильно включать в смету новостроя придомовые трансформаторы?
а здесь приветик Фейслесу и товарищам, говорившим год назад про открывающийся новый бизнес
Давайте полетим над Украиной и увидим сколько новых производств есть в стране, и давайте пролетим над Польшей – там, где все строится и куда украинцы уезжают работать.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы?
В СССР не так было?
Да, и в СССР так было. Вы готовы повторить? Будете работать всю жизнь за 50-100 долларов в месяц по приказу партии?
airmax78 написав:Китай, когда смотрел на рынок в 1970м году, видел еще худшую картину: рынок был занят Германией, Японией, Великобританией, Италией, Францией, Америкой и Советским Союзом (для совсем отсталых и нищих потребителей с красным уклоном). И ничего, руки не опустил, решил в аграрную державу не превращаться. Но для нас, конечно, места на рынке уже нет. Годимся только в дупомои и немножко ойти на аутсорсе.
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы?
Если за условную миску риса ради быстрого развития не хотят работать родители - то за нее придется работать детям. Альтернатива - эмиграция.
С трудом представляю Вас, работающего лет 20 своей жизни за 50-100 долларов в месяц (условная миска риса) по приказу партии, ради светлого будущего страны. Или Вы честно к этому готовы?
Очень интересно! Любитель халявы похлеще меня. в разы!
Сегодня мы строим в Хорватии, Словении и Саудовской Аравии, там, где МХП без всяких проблем получает и дотации, и благодарность за открытие новых рабочих мест, там, где государство предоставляет бизнесу готовые дороги и электросети, дешевые кредиты, само оформляет тебе любые бумаги. В Украине новое пока не строим, смотрим на ситуацию, но готовы продолжать. Вот зачем нужны дотации – потому что в Украине сам инвестор должен все строить – всю местную инфраструктуру на пустом месте, все коммуникации.
На 100 долларов новой инвестиции при создании производства в Хорватии я получу 50 долларов компенсации за то, что создал эти рабочие места. В Венгрии до 70
Помните , Макс, как меня, в том числе и Вы, гнобили за мнение, что неправильно включать в смету новостроя придомовые трансформаторы?
а здесь приветик Фейслесу и товарищам, говорившим год назад про открывающийся новый бизнес
Давайте полетим над Украиной и увидим сколько новых производств есть в стране, и давайте пролетим над Польшей – там, где все строится и куда украинцы уезжают работать.
Гнобили и будем гнобить до тех пор, пока у нас физики э/э получают по субсидированному тарифу. У промпотребителей ситуация совершенно другая. Поэтому Косюка я могу понять. Вас - нет.
artlife написав:Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы?
Если за условную миску риса ради быстрого развития не хотят работать родители - то за нее придется работать детям. Альтернатива - эмиграция.
С трудом представляю Вас, работающего лет 20 своей жизни за 50-100 долларов в месяц (условная миска риса) по приказу партии, ради светлого будущего страны. Или Вы честно к этому готовы?
Немцы работали, японцы работали, корейцы работали, китайцы работали. Мы же все перекладываем на плечи детей. А скорее всего уже и внуков.
airmax78 написав:Немцы работали, японцы работали, корейцы работали, китайцы работали. Мы же все перекладываем на плечи детей. А скорее всего уже и внуков.
За тарелку риса? Особенно немцы и японцы, у них по-моему, как война кончилась, так и стали человеческие зарплаты. Это мы как раз работаем за копейки все время. Но толку нету. Так что, может, не в этом дело? Не кровати надо переставлять и даже не девочек больше доить, а сутенеров менять?
airmax78 написав:Немцы работали, японцы работали, корейцы работали, китайцы работали. Мы же все перекладываем на плечи детей. А скорее всего уже и внуков.
За тарелку риса? Особенно немцы и японцы, у них по-моему, как война кончилась, так и стали человеческие зарплаты. Это мы как раз работаем за копейки все время. Но толку нету. Так что, может, не в этом дело? Не кровати надо переставлять и даже не девочек больше доить, а сутенеров менять?