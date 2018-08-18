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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2363236423652366

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:35

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Немцы работали, японцы работали, корейцы работали, китайцы работали. Мы же все перекладываем на плечи детей. А скорее всего уже и внуков.

За тарелку риса? Особенно немцы и японцы, у них по-моему, как война кончилась, так и стали человеческие зарплаты. Это мы как раз работает за копейки все время. Но толку нету. Так что, может, не в этом дело? Не кровати надо переставлять и даже не девочек больше доить, а сутенеров менять?

В середине 50х-начале 60х у них стали человеческие зп. А до этого - за условную миску еды, закатав рукава. Немцам, японцам и корейцам, конечно, в какой-то степени повезло - им некуда было ехать дупы мыть. Китайцам повезло что их больше всех. Нам в этом плане очень не повезло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для чого ви дивитеся кудись в попередні покоління в далеких країнах . Подивіть близенько - на прибалтів , наприклад . Щось у них голодний період був дуже маленьким . Навіть більшість російськомовних ( пригноблених - як вони кажуть ) не захотіли нікуди їхати ... Нам з владою не пощастило - це так ... Хто у нас прийшли до влади ? ІТР в першому !!! поколінні . Діти з надзвичайно бідних сімей з глибинки ... Психологія - "из грязи в князи" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:05

  Puente написав:Для чого ви дивитеся кудись в попередні покоління в далеких країнах . Подивіть близенько - на прибалтів , наприклад . Щось у них голодний період був дуже маленьким . Навіть більшість російськомовних ( пригноблених - як вони кажуть ) не захотіли нікуди їхати ... Нам з владою не пощастило - це так ... Хто у нас прийшли до влади ? ІТР в першому !!! поколінні . Діти з надзвичайно бідних сімей з глибинки ... Психологія - "из грязи в князи" ...

Мы себя за 28 лет загнали в ситуацию, когда "малой кровью" уже не обойдешься. Сегодня, чтобы возродить все, что было потеряно, и, что более важно, не было создано, надо идти на радикальные меры и гораздо большие жертвы, чем те, на которые достаточно было пойти 28 лет назад. С другой стороны, сейчас мы гораздо лучше готовы к переманам чем 28 лет назад. У нас нормальная рабочая банковская система, а не осколки советской и вменяемый довольно профессиональный регулятор. +/- рыночная экономика, со своими перекосами и приколами, но в основе, все-таки, стремление заработать прибыль, а не "выполнить план" или еще какая куйна. Это уже очень много. В общем недежда еще есть - главное не скатиться опять в популизм и типа "социально" ориентированное государство.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лис, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:05

  artlife написав:
  Vadim V написав:
  artlife написав:
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

В СССР не так было?


Да, и в СССР так было. Вы готовы повторить? Будете работать всю жизнь за 50-100 долларов в месяц по приказу партии?

Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Vadim V
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