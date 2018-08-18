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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2364236523662367>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для чого ви дивитеся кудись в попередні покоління в далеких країнах . Подивіть близенько - на прибалтів , наприклад . Щось у них голодний період був дуже маленьким . Навіть більшість російськомовних ( пригноблених - як вони кажуть ) не захотіли нікуди їхати ... Нам з владою не пощастило - це так ... Хто у нас прийшли до влади ? ІТР в першому !!! поколінні . Діти з надзвичайно бідних сімей з глибинки ... Психологія - "из грязи в князи" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:05

  Puente написав:Для чого ви дивитеся кудись в попередні покоління в далеких країнах . Подивіть близенько - на прибалтів , наприклад . Щось у них голодний період був дуже маленьким . Навіть більшість російськомовних ( пригноблених - як вони кажуть ) не захотіли нікуди їхати ... Нам з владою не пощастило - це так ... Хто у нас прийшли до влади ? ІТР в першому !!! поколінні . Діти з надзвичайно бідних сімей з глибинки ... Психологія - "из грязи в князи" ...

Мы себя за 28 лет загнали в ситуацию, когда "малой кровью" уже не обойдешься. Сегодня, чтобы возродить все, что было потеряно, и, что более важно, не было создано, надо идти на радикальные меры и гораздо большие жертвы, чем те, на которые достаточно было пойти 28 лет назад. С другой стороны, сейчас мы гораздо лучше готовы к переманам чем 28 лет назад. У нас нормальная рабочая банковская система, а не осколки советской и вменяемый довольно профессиональный регулятор. +/- рыночная экономика, со своими перекосами и приколами, но в основе, все-таки, стремление заработать прибыль, а не "выполнить план" или еще какая куйна. Это уже очень много. В общем недежда еще есть - главное не скатиться опять в популизм и типа "социально" ориентированное государство.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лис, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:05

  artlife написав:
  Vadim V написав:
  artlife написав:
Основной драйвер китайского экономического чуда на начальном этапе всем известен - дешевая, практически бесплатная рабочая сила. Китайцы были готовы по приказу партии работать за миску риса. Вы готовы? :mrgreen:

В СССР не так было?


Да, и в СССР так было. Вы готовы повторить? Будете работать всю жизнь за 50-100 долларов в месяц по приказу партии?

Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:36

  Vadim V написав:почему в СССР не случилось экономического чуда


потому что не было даже банального института частной собственности
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:15

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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:29

Смотрю я значит, смотрю и в вижу, что в сегменте до 100 000 долл, который при курсе 8 был типа эконом, есть квартиры с обстановкой "заходи и живи", а есть с голыми стенами....Сомневаюсь, что разница в цене-только за локацию ...Странно

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-yaskr ... 472226b497

https://www.olx.ua/obyavlenie/obolonski ... 2c9a7f61ae

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 472226b497

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... c59c2ff094
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-kvart ... 8db37c0657

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 7;promoted

голые
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... c114de30ab
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-aleks ... 472226b497
https://www.olx.ua/obyavlenie/priglasha ... 472226b497
https://www.olx.ua/obyavlenie/ul-solome ... c114de30ab
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-seven ... 8db37c0657
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-evrik ... 8db37c0657
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:49

  Serg-ik написав:Смотрю я значит, смотрю и в вижу, что в сегменте до 100 000 долл, который при курсе 8 был типа эконом, есть квартиры с обстановкой "заходи и живи", а есть с голыми стенами....Сомневаюсь, что разница в цене-только за локацию ...Странно

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-yaskr ... 472226b497

https://www.olx.ua/obyavlenie/obolonski ... 2c9a7f61ae

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 472226b497

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... c59c2ff094
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-kvart ... 8db37c0657

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 7;promoted

голые
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... c114de30ab
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-aleks ... 472226b497
https://www.olx.ua/obyavlenie/priglasha ... 472226b497
https://www.olx.ua/obyavlenie/ul-solome ... c114de30ab
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-seven ... 8db37c0657
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-evrik ... 8db37c0657

Ну возьмите первые объявления из списков. 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе. Да и характеристики домов могут отличатся, тут надо детальнее ЖК изучать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну возьмите первые объявления из списков. 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе

всего то...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:57

  sinus написав:
  Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.


Де це ви зараз ціни низькі побачили?
2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.

Цена недвижимости достаточно инерционна. Толкнуть ее в ту или иную сторону нужны некоторые фундаментальные факторы. Я не видел, чтобы сегодня +20%, а через полгода -20%. Если цены пошли в рост, то это тренд на годы.
Vlad442
 
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