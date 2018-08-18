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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для чого ви дивитеся кудись в попередні покоління в далеких країнах . Подивіть близенько - на прибалтів , наприклад . Щось у них голодний період був дуже маленьким . Навіть більшість російськомовних ( пригноблених - як вони кажуть ) не захотіли нікуди їхати ... Нам з владою не пощастило - це так ... Хто у нас прийшли до влади ? ІТР в першому !!! поколінні . Діти з надзвичайно бідних сімей з глибинки ... Психологія - "из грязи в князи" ...
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:05
Мы себя за 28 лет загнали в ситуацию, когда "малой кровью" уже не обойдешься. Сегодня, чтобы возродить все, что было потеряно, и, что более важно, не было создано, надо идти на радикальные меры и гораздо большие жертвы, чем те, на которые достаточно было пойти 28 лет назад. С другой стороны, сейчас мы гораздо лучше готовы к переманам чем 28 лет назад. У нас нормальная рабочая банковская система, а не осколки советской и вменяемый довольно профессиональный регулятор. +/- рыночная экономика, со своими перекосами и приколами, но в основе, все-таки, стремление заработать прибыль, а не "выполнить план" или еще какая куйна. Это уже очень много. В общем недежда еще есть - главное не скатиться опять в популизм и типа "социально" ориентированное государство.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 18 лис, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:05
Вы же сделали акцент на основном драйвере и вопрос мой был о том что драйвера были одинаковые, но почему в СССР не случилось экономического чуда а пришёл писец , значит то не главный драйвер. Главный драйвер иной.
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:36
потому что не было даже банального института частной собственности
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:29
Смотрю я значит, смотрю и в вижу, что в сегменте до 100 000 долл, который при курсе 8 был типа эконом, есть квартиры с обстановкой "заходи и живи", а есть с голыми стенами....Сомневаюсь, что разница в цене-только за локацию ...Странно
голые
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:49
Ну возьмите первые объявления из списков. 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе. Да и характеристики домов могут отличатся, тут надо детальнее ЖК изучать.
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
всего то...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:57
Цена недвижимости достаточно инерционна. Толкнуть ее в ту или иную сторону нужны некоторые фундаментальные факторы. Я не видел, чтобы сегодня +20%, а через полгода -20%. Если цены пошли в рост, то это тренд на годы.
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