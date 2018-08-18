Додано: Пон 18 лис, 2019 15:05

Puente написав: Для чого ви дивитеся кудись в попередні покоління в далеких країнах . Подивіть близенько - на прибалтів , наприклад . Щось у них голодний період був дуже маленьким . Навіть більшість російськомовних ( пригноблених - як вони кажуть ) не захотіли нікуди їхати ... Нам з владою не пощастило - це так ... Хто у нас прийшли до влади ? ІТР в першому !!! поколінні . Діти з надзвичайно бідних сімей з глибинки ... Психологія - "из грязи в князи" ... Для чого ви дивитеся кудись в попередні покоління в далеких країнах . Подивіть близенько - на прибалтів , наприклад . Щось у них голодний період був дуже маленьким . Навіть більшість російськомовних ( пригноблених - як вони кажуть ) не захотіли нікуди їхати ... Нам з владою не пощастило - це так ... Хто у нас прийшли до влади ? ІТР в першому !!! поколінні . Діти з надзвичайно бідних сімей з глибинки ... Психологія - "из грязи в князи" ...

Мы себя за 28 лет загнали в ситуацию, когда "малой кровью" уже не обойдешься. Сегодня, чтобы возродить все, что было потеряно, и, что более важно, не было создано, надо идти на радикальные меры и гораздо большие жертвы, чем те, на которые достаточно было пойти 28 лет назад. С другой стороны, сейчас мы гораздо лучше готовы к переманам чем 28 лет назад. У нас нормальная рабочая банковская система, а не осколки советской и вменяемый довольно профессиональный регулятор. +/- рыночная экономика, со своими перекосами и приколами, но в основе, все-таки, стремление заработать прибыль, а не "выполнить план" или еще какая куйна. Это уже очень много. В общем недежда еще есть - главное не скатиться опять в популизм и типа "социально" ориентированное государство.