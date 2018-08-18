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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2364236523662367

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 269
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
38
Всього голосів : 269
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:58

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Ну возьмите первые объявления из списков. 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе

всего то...

Вы ж вроде не Хббгаф, которому одинаково какой метраж. Плюс почти треть площади - это существенно. По карте гляньте и прикиньте, сколько времени и как от дома добираться в центр, или до метро. Все это называется "локейшн" и не может не влиять на цену.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  VladPL написав:ну и что, что сейчас рабсила в Украине существенно дешевле, чем в КЕТАЕ. Где заводы? Где инвестиции? Где перенос производств к нам? Инвестклимат от одной только дешевизны не повысится.

Согласен, что сейчас, в век автоматизации производства, дешевизна (= низкое качество) рабочей силы не является таким преимуществом, как 50 лет назад.

Вы уверены, что в Китае рабсила сопоставимого качества существенно дороже? Или смотрите на зарплаты из статистики?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Смотрю я значит, смотрю и в вижу, что в сегменте до 100 000 долл,

зачем смотрите?
у вас есть под матрасом 100куе на покупку?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:38

  Vlad442 написав:
  sinus написав:
  Vlad442 написав: Или покупать, пока цены еще не успели толком оттолкнуться от дна? Я бы советовал покупать, пока цены не высокие.


Де це ви зараз ціни низькі побачили?
2-3 роки поспіль дійсно треба було купувати, а зараз вже потрібно продавати, в наступному році і гривня впаде і ціни на нерухомість.

Цена недвижимости достаточно инерционна. Толкнуть ее в ту или иную сторону нужны некоторые фундаментальные факторы. Я не видел, чтобы сегодня +20%, а через полгода -20%. Если цены пошли в рост, то это тренд на годы.

Это в нормальной экономике так. В нашей стране может быть что угодно и с какой угодно динамикой.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Объясните мне, зачем делать в этом супер-экономе, построенном ногами, такой ремонт: https://www.facebook.com/irseni.kiev/ph ... =3&theater
Ведь ремонт выйдет дороже, чем покупная стоимость самой квартиры?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:03

  trololo написав:
  Vadim V написав:почему в СССР не случилось экономического чуда


потому что не было даже банального института частной собственности

Пилять , :oops:
какой ВЫ "образованный и начитанный" ..., по существу есть шо сказать? :(
в контексте данного разговора ?,
тоесть поста на который вы ответили?
тоесть, Китай это +- = -+= СССР?.
п.п.с. а про институт може те поподробнее развить мысль , если она ваша есть ?
:cry:
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