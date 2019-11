Додано: Пон 18 лис, 2019 19:18

Faceless написав: Serg-ik написав: Faceless написав: Ну возьмите первые объявления из списков . 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе . 84 метра против 107 - по вашему, никакой разницы? И локация тоже, второй на Соломе и к метро куда ближе

всего то...

Вы ж вроде не Хббгаф, которому одинаково какой метраж. Плюс почти треть площади - это существенно. По карте гляньте и прикиньте , сколько времени и как от дома добираться в центр, или до метро. Все это называется "локейшн" и не может не влиять на цену. Вы ж вроде не Хббгаф, которому одинаково какой метраж. Плюс почти треть площади - это существенно., сколько времени и как от дома добираться в центр, или до метро. Все это называется "локейшн" и не может не влиять на цену.



Faceless, зачем вы пытаетесь разбудить того, кто притворяется спящим? Faceless, зачем вы пытаетесь разбудить того, кто притворяется спящим?

